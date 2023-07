Djokovic vence Rublev e vai enfrentar Sinner nas semifinais de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic se classificou para sua 12ª semifinal em Wimbledon e a 46ª em um torneio de Grand Slam nesta terça-feira (11), ao derrotar o russo Andrey Rublev de virada em quatro sets.

Djokovic, de 36 anos, que busca seu oitavo título no All England Club e o 24º Grand Slam da carreira (igualando o recorde de Margaret Court), venceu em duas horas e 48 minutos por 4-6, 6-1, 6-4 e 6-3 e vai enfrentar o italiano Jannik Sinner, que mais cedo derrotou o russo Roman Safiullin, valendo uma vaga na final.

O atual número 2 do mundo, 'Djoko' já alcançou tantas semifinais de Grand Slam quanto o agora aposentado Roger Federer e não sofre uma derrota na quadra central de Wimbledon desde 2013.

Porém, após o duelo com Rublev, ele garantiu que não gosta de "pensar em números" quando está disputando um torneio e que "adora" o fato de ser o tenista que todos sonham em vencer.

"Qualquer tenista quer estar numa posição em que todos querem vencê-lo", disse o sérvio. "Eles querem vencer, mas isso não vai acontecer", garantiu ele, determinado a chegar à final de domingo, que seria sua quinta consecutiva.