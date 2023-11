A- A+

Tênis Djokovic vence Rune no ATP Finals e garante posto de número 1 ao fim da temporada Essa é a oitava vez na carreira que o sérvio termina o ano como primeiro do ranking

O sérvio Novak Djokovic estreou no ATP Finals, disputado em Turim (Itália), com vitória sobre o dinamarquês Holger Rune (10º) no último domingo (12), resultado que lhe permite encerrar a temporada como número 1 do mundo pela oitava vez em sua carreira, ampliando seu próprio recorde.

Vencedor de 24 Grand Slams e em busca de seu sétimo título no ATP Finals, o que seria outro recorde, Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) e 6-3, em três horas e quatro minutos.

No outro jogo da primeira rodada, o italiano Jannik Sinner (4º) venceu o grego Stefanos Tsitsipas (6º). Na segunda-feira, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreia no torneio contra o alemão Alexander Zverev (8º).

Em um primeiro set muito disputado, Rune foi o primeiro a conseguir uma quebra de saque, no quinto game, mas Djokovic devolveu imediatamente e o equilíbrio seguiu até o 'tie break', em que o número 1 do mundo levou a melhor.

O início do segundo set seguiu o mesmo roteiro: o jovem dinamarquês abriu 2-0, mas o veterano sérvio rapidamente empatou a parcial, que também foi decidida no 'tie break'.

Dessa vez, Rune deu tudo de si e conseguiu levar o jogo para o terceiro set com um avassalador 7-1.

Mas esforço foi tanto que o dinamarquês acabou pagando no set decisivo, tendo seu serviço quebrado duas vezes e, apesar de recuperar uma das quebras, acabou cedendo a vitória.

-- Resultados deste domingo (12/11) do ATP Finals de Turim:

- Simples masculino - Grupo Verde:

Jannik Sinner x Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4

Novak Djokovic (SRB) x Holger Rune (DIN) 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 6-3,

