Djokovic vence Sinner e se classifica para sua 9ª final de Wimbledon

O atual campeão, Novak Djokovic, se classificou nesta sexta-feira (14) para sua nona final de Wimbledon, a 35ª de um Grand Slam em sua carreira, ao eliminar sem dificuldades nas semifinais o italiano Jannik Sinner, 15 anos mais jovem que ele, por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7/4).

O sérvio, que busca levantar pela oitava vez o troféu do tradicional torneio na grama de Londres igualando o recorde do já aposentado Roger Federer, derrotou o número 8 do mundo em duas horas e 46 minutos e vai jogar a final contra o espanhol Carlos Alcaraz ou o russo Daniil Medvedev.

Sinner, de 21 anos, já havia enfrentado Djokovic em Wimbledon no ano passado. Na ocasião ele chegou a abrir uma vantagem de dois sets nas quartas de final antes de o sérvio reagir e conseguir uma virada espetacular.

Este ano, o italiano havia garantido que se sentia mais seguro com seu jogo e afirmou que seria "uma partida diferente" porque os dois tenistas já se conhecem melhor.

Mas o público na quadra central do All England Club assistiu a um domínio do sérvio. Sinner, apesar de começar atacando com muita energia, logo se viu lutando para se manter vivo.

O italiano colidiu com o muro erguido por "Djoko", número 2 do mundo aos 36 anos, que insistentemente devolvia todos os golpes até seu adversário cair no erro.

A partir do segundo game, Sinner emendou vários erros não forçados e sofreu a primeira quebra.

O italiano tentou de tudo para se recuperar, pegar ritmo com direitas rápidas, sobrecarregar a defesa do sérvio com bolas quase impossíveis e drop shots, além de surpreender com suas passadas.

Mas, embora em algumas ocasiões tenha empurrado Djokovic para o erro, o sérvio sempre respondeu estando presente nos pontos-chave e venceu o primeiro set em apenas 40 minutos.

- "36 é o novo 26" -

No segundo set, a pressão do sérvio, uma dupla falta e dois erros forçados voltaram a quebrar o serviço do italiano.

Apesar de receber uma penalidade perdendo um ponto por atrapalhar Sinner com um grito no meio de um lance ("hindrance" em inglês) no quarto game e, pouco depois, receber uma advertência do árbitro por exceder os 25 segundos para sacar, Djokovic, visivelmente irritado, não perdeu estabilidade nem o serviço.

"Aquilo poderia ter mudado o rumo do jogo, fiquei muito nervoso depois da advertência do árbitro mas consegui controlar", admitiu após a partida.

Nem no sexto game, quando Sinner o tirou de quadra com um forte golpe de direita antes de finalizar com um voleio, o sérvio perdeu a concentração, e venceu o segundo set em 59 minutos.

No terceiro game do terceiro set, o italiano salvou três break points, passou a se defender melhor e a atacar mais.

Mas não conseguiu aproveitar dois break points no décimo game, o que o levaria a vencer o terceiro set. A disputa terminou em um tie-break em que a experiência do sérvio sobressaiu.

"O terceiro set poderia ter sido dele. Ele errou alguns golpes e permitiu que eu levasse para o tie break", acrescentou o sérvio, considerando que Sinner "mostrou porque é um dos líderes da próxima geração" de tenistas.

O sérvio garantiu que "gostaria de acreditar" que aos 36 anos está jogando o seu melhor tênis.

"Prefiro não olhar para a idade como um fator decisivo", disse ele, "36 é o novo 26!", brincou.

"Sinto muita motivação e estou inspirado para jogar o tênis que amo (...) o máximo de tempo que eu puder", concluiu.

