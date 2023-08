Djokovic volta ao Aberto dos EUA e vai estrear contra francês Alexandre Muller

A- A+

O sérvio Novak Djokovic está de volta ao US Open, que será disputado em Flushing Meadows, Nova York (de 28 de agosto a 10 de setembro) último torneio do Grand Slam do ano, que venceu três vezes, depois de ter ficado de fora da edição de 2022 por se recusar a se vacinar contra a covid.

'Nole' que não pôde disputar o Aberto dos Estados Unidos e outros grandes torneios devido às restrições impostas pelos países aos não vacinados, enfrentará na primeira rodada da competição o francês Alexandre Muller, conforme sorteio realizado nesta quinta-feira (24).

Se vencer na estreia, Djokovic garantirá que voltará a liderar o ranking mundial da ATP. O sérvio venceu seu terceiro Masters 1000 de Cincinnati no último domingo, depois das edições de 2018 e 2020, ao derrotar o prodígio espanhol Carlos Alcaraz em uma final épica com parciais de 5-7, 7-6 (9/7) e 7-6 (7/4).

Alcaraz, atual número 1 do mundo e atual campeão do US Open, iniciará a defesa do título contra o alemão Dominik Koepfer. No caminho ele poderá cruzar nas quartas de final com o italiano Jannick Sinner, sexto do ranking e que venceu o Masters 1000 de Toronto neste mês.

O russo Daniil Medvedev, campeão do US Open em 2021 depois de derrotar Djokovic na final, é o terceiro cabeça-de-chave atrás de Alcaraz e Djokovic e está à frente do dinamarquês Holger Rune, uma das novas estrelas do circuito, que é o quarto cabeça-de-chave.

Já no feminino, a número 1 do mundo e atual campeã, a polonesa Iga Swiatek, vai estrear contra a sueca Rebecca Peterson.

Em outro duelo de destaque a jovem estrela local Coco Gauff vai enfrentar uma jogadora que virá do 'qualifying'.

