Futebol DM do Náutico atualiza situação de lesionados; trio deve voltar aos trabalhos na próxima semana Atacantes Régis e Richarles, além do meia Lucas Paraíba se recuperam de problemas na coxa

O departamento médico do Náutico atualizou a situação clínica de atletas que estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões. Uma dupla de pratas da casa deve retornar aos trabalhos físicos na próxima semana, enquanto um antigo lateral só deve voltar aos gramados em abril. Confira a situação de cada jogador.



Richarles (atacante)

- Cuidando de uma lesão grau três na coxa. Deve iniciar transição na quarta-feira.



Lucas Paraíba (meia)

- Cuidando de uma lesão grau três na coxa. Deve iniciar transição na quarta-feira.



Régis Tosatti (atacante)

- Está com uma coleção líquida na face lateral da coxa e durante essa semana foi submetido a uma drenagem percutânea. Deve começar a transição na segunda.



Bryan (lateral-direito)

- Segue o protocolo de reabilitação pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho e está chegando próximo ao sétimo mês. Deve aguardar mais dois meses para ser liberado.





Com relação ao lateral-direito Victor Ferraz, o jogador acordou com uma indisposição. O DM do Náutico por deixá-lo de fora do treino desta sexta (20). Foi medicado e não preocupa para o jogo de domingo (22), contra o Atlético/BA, no Carneirão, na estreia da Copa do Nordeste.

