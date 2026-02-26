A- A+

FUTEBOL Do Ártico às oitavas: o conto de fadas do Bodø/Glimt na Champions; relembre outros "milagres" Clube do Círculo Polar Ártico elimina a Inter e entra para a história

A trajetória do Bodø/Glimt já é uma das histórias mais improváveis da história recente da Liga dos Campeões. O clube mais setentrional a conquistar um título nacional na Europa garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar a Inter de Milão, vice-campeã da edição anterior, com vitórias por 3 a 1 e 2 a 1 nos playoffs.

O roteiro parece ficção: uma equipe que disputava a segunda divisão até 2017, representa uma cidade de apenas 55 mil habitantes, localizada dentro do Círculo Polar Ártico, manda seus jogos em um estádio com grama sintética e capacidade para 8.270 torcedores e tinha apenas 0,3% de chances de classificação a dois dias do fim da fase de grupos.

Mesmo após perder o título nacional para o Viking, encerrando uma sequência de dois campeonatos consecutivos, o Bodø/Glimt chegou à fase eliminatória embalado por quatro vitórias seguidas na Champions — contra Manchester City, Atlético de Madrid e a própria Inter. Um feito inédito para um clube norueguês.

A equipe, que passou 87 dias sem atuar oficialmente na Noruega devido à pausa de inverno e se preparou entre Marbella e Benidorm, já garantiu seu espaço na galeria dos grandes “azarões” do torneio. Mas seria o maior milagre de todos os tempos?

Outros contos de fadas da Champions

A Liga dos Campeões sempre foi palco de campanhas improváveis. Algumas delas se tornaram lendárias.

Dínamo de Kiev (1998-99)

Sob o comando de Valeriy Lobanovskyi, o Dínamo de Kiev eliminou o Real Madrid nas quartas de final, com destaque para Andriy Shevchenko e Rebrov. O sonho terminou nas semifinais diante do Bayern de Munique.

APOEL (2011-12)

O APOEL superou três fases preliminares, liderou grupo com Porto e Zenit e eliminou o Lyon nos pênaltis antes de cair para o Real Madrid nas quartas.

Málaga (2012-13)

Comandado por Manuel Pellegrini, o Málaga CF liderou grupo com Milan e Zenit e esteve a minutos da semifinal. Dois gols nos acréscimos do Borussia Dortmund decretaram a eliminação em um dos finais mais dramáticos da competição.

Porto (2003-04)

Talvez o maior “milagre” moderno. O FC Porto, treinado por José Mourinho, eliminou Manchester United e Lyon antes de vencer o Monaco por 3 a 0 na final.

Monaco (2003-04)

O AS Monaco eliminou Real Madrid e Chelsea antes de perder a decisão para o Porto.

Villarreal (2005-06)

O “Submarino Amarelo”, Villarreal CF, eliminou a Inter e parou na semifinal após pênalti perdido por Riquelme contra o Arsenal.

Ajax (2018-19)

Com uma geração brilhante liderada por De Ligt e De Jong, o Ajax eliminou Real Madrid e Juventus e esteve a segundos da final antes de sofrer virada histórica do Tottenham.

Schalke (2010-11)

O Schalke 04, liderado por Raúl, chegou à semifinal após eliminar a Inter com autoridade, mas caiu diante do Manchester United.

