A- A+

Futebol Dobrou: veja como foi o aproveitamento da base do Náutico em 2025 Ao todo, Timbu utilizou 13 jogadores formados no clube, mais do que o dobro em relação ao ano de 2024. Um dos pratas da casa foi vendido ao São Paulo

O Náutico teve um crescimento no número de atletas da base utilizados no elenco profissional em 2025. Depois de a quantidade cair pela metade entre 2023 e 2024, o Timbu voltou a recorrer mais aos pratas da casa para compor elenco.









Lista

Neste ano, o Náutico teve 13 jogadores da base no profissional. Alguns deles com apenas uma partida disputada, como o goleiro Léo, o lateral-esquerdo Vini, o atacante Leandro Kauã e o meia Dudu. Esse último, de 16 anos, foi vendido recentemente ao São Paulo por R$ 800 mil. Os pernambucanos permanecem com 20% dos direitos econômicos do atleta.

O meia Felipe Radaelli e o atacante Léo Mago jogaram duas partidas, com o segundo marcando um dos gols da goleada por 4x0 diante do Ypiranga-RS, pela Série C. Na defesa, os zagueiros Índio e Felipe Santana jogaram sete e 15 vezes, respectivamente.

O volante Samuel fez apenas nove partidas, mas uma delas foi justamente a do acesso à Série B, na vitória do Náutico por 2x1 perante o Brusque, nos Aflitos. Companheiro de posição, Auremir, formado no Timbu em 2010 e regressando ao clube em 2025, participou de 31 jogos, ocupando o topo da lista.

Os atacantes Kayon (20 jogos), Kauan Maranhão (13) e Thalissinho (10) foram os outros atletas da base com oportunidades em 2025. O último, inclusive, foi emprestado ao ABC.

Comparativo

Em 2024, o Náutico utilizou apenas seis jogadores da base na temporada, sendo cinco deles ainda no clube: Samuel, Leandro Kauã, Kauan Maranhão, Kayon e Thalissinho. O outro da lista foi o lateral-esquerdo Luan Freire.

Nos últimos anos, a temporada em que o Náutico mais utilizou atletas da base foi 2022, com 21 jogadores. Vale lembrar que o Timbu teve um calendário maior, já que disputava a Série B. À época, os principais nomes vindos do Centro de Treinamento Wilson Campos foram o zagueiro Carlão, o lateral-direito Hereda e o volante Rhaldney.

No Estatuto do Náutico, é dito que o elenco principal do clube deve ser composto por, pelo menos, 25% de atletas da categoria de base. Contudo, não há exigência em relação ao aproveitamento deles nos jogos. O setor tem atualmente a presença de Dudu Capixaba como coordenador.

Para 2026, o Náutico terá duas competições para utilizar os jogadores da base: o Campeonato Pernambucano e a Série B.

O Timbu não conseguiu vagas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Sem as cotas dos torneios, os alvirrubros terão que buscar alternativas para preencher os cofres. Nesta semana, por exemplo, o clube recebeu uma premiação extra de R$ 150 mil pela participação na Série C 2025.

Veja também