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Futebol Documento da Fifa revela início de estudos para ampliar Copa do Mundo para 64 seleções já em 2030 Data-limite para análise da proposta coincide com a de plano para vender ações

Após o sucesso da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções, a próxima edição do Mundial pode ficar ainda maior.

Segundo um documento interno da Fifa, a entidade iniciou estudos para ampliar o torneio para 64 times a partir de 2030. O material, datado de 30 de julho de 2026, foi divulgado pelo jornalista inglês Martyn Ziegler.

O documento, intitulado "Potential expansion of the FIFA World Cup to 64 teams" ("Potencial expansão da Copa do Mundo da Fifa para 64 seleções"), mostra que a organização pretende contratar uma agência independente para analisar os impactos da mudança antes de tomar uma decisão. A ideia é entender como isso afetaria o modelo da competição.

— A Fifa está considerando as implicações estratégicas de uma possível expansão da Copa do Mundo além do formato atual. Portanto, deseja nomear uma agência independente para determinar se e como a ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções participantes, a partir da edição de 2030, impactaria a proposta do torneio e o ecossistema do futebol — diz o documento.

A decisão de nomear a agência responsável seria tomada até 14 de agosto — daqui a duas semanas — e, em seguida, teria quatro semanas para concluir a análise.

A data-limite coincide com a prazo proposto para as associações votarem sobre a venda da participação na Copa do Mundo, estipulado no dia 19 de setembro.

Caso seja implementada, esta será a segunda ampliação consecutiva da Copa do Mundo. Entre 1998 e 2022, o torneio contou com 32 seleções. Em 2026, passou para 48 equipes.

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