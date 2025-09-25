A- A+

Equitação Medalhista olímpico Doda Miranda ministra Clínica de Equitação no Recife Curso ocorre no Caxangá Golf & Country Club, no bairro da Iputinga, Zona Oeste da capital pernambucana

Medalhista do Brasil em duas edições de Jogos Olímpicos, Álvaro Affonso de Miranda Neto, conhecido como Doda Miranda, ministrou nesta quinta-feira (25), no Recife, o primeiro dia de aula da Clínica de Equitação para cavaleiros.

O curso ocorreu ao longo do dia no Caxangá Golf & Country Club, no bairro da Iputinga, Zona Oeste da capital pernambucana.

Com todas as vagas preenchidas, o evento também ocorre nesta sexta-feira (26) e sábado (27).

Clínica de Equitação no Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha Pernambuco

Clínica de Equitação

Abrangendo de cavaleiros amadores até profissionais, a Clínica de Equitação ministrada por Doda oferece aulas práticas voltadas ao aperfeiçoamento técnico, controle e confiança dentro da pista.

"Eu procuro, de forma individualizada e progressiva, poder contribuir com que há de mais novo no conceito da equitação mundial e de evolução na Europa e Estados Unidos", explicou Doda.

Doda Miranda destacou a importância da Clínica de Equitação. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

O medalhista olímpico também falou do sentimento em poder contribuir para o aprendizado dos alunos.

"Estou muito feliz de poder ministrar essa clínica em Recife, um lugar que já foi um celeiro de grande campeões. Espero poder contribuir para esses campeões voltem a brilhar no Nordeste", afirmou.

Aprendizado

A Clínica de Equitação é uma iniciativa da Federação Equestre de Pernambuco (FEP) em parceria com Doda Miranda.

Presente na primeira aula do curso, o vice-presidente da FEP, Geraldo Bandeira de Melo, falou da importância em proporcionar essa experiência para os cavaleiros.

"É um privilégio grande Doda ter topado fazer essa clínica para a gente, passar essa experiência gigante que ele tem em Olimpíadas, Pan-Americanos e cursos internacionais. Isso eleva o nível técnico dos nossos atletas. Uma dica que uma pessoa desse tamanho dá para a gente é como se fosse um ano de treino", destacou.

Geraldo Bandeira de Melo, vice-presidente da federação. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Doda Miranda

Doda Miranda participou de seis Olimpíadas, conquistando duas medalhas de bronze nas edições de Atlanta-1996 e Sydney-2000.

O cavaleiro também foi campeão mundial e pan-americano, além de ter conquistado dois bronzes no Global Champions Tour em 2009 e 2011.

No entanto, se engana quem pensa que Doda parou por aí. Com 52 anos, o cavaleiro afirmou que ainda pensa em participar de mais uma edição de Jogos Olímpicos.

"O legal desse esporte [hipismo] é a longevidade, então eu ainda tenho na minha cabeça de poder ser muito competitivo em uma edição de Jogos Olímpicos. Não sei exatamente qual delas, mas isso está dentro dos meus objetivos pessoais, desde que eu possa contribuir com meu país", projetou.

