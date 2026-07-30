A- A+

Futebol Dodô consegue rescisão na CNRD e deixa o Náutico Com a decisão, meia fica livre para acertar com o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul

A novela envolvendo Dodô e Náutico ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (30). O atleta conseguiu a rescisão de contrato com o clube pernambucano por meio de uma decisão liminar da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), em ação movida pelo Coimbra-MG e pelo próprio jogador. Com isso, o camisa 10 fica livre para assinar com o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.

Entenda

No início de julho, Dodô faltou a um treino do Náutico pouco tempo depois do clube ter informado que ia exercer o poder de compra para adquirir o atleta em definitivo, pagando uma compensação financeira de R$ 800 mil ao Coimbra-MG, que detém os direitos econômicos do atleta.

Dias depois do caso, o presidente do Náutico, Bruno Becker, concedeu entrevista coletiva dizendo que o clube aguardava o retorno de Dodô e que não descartava judicializar a situação caso o jogador seguisse ausente das atividades. Posteriormente, o meia voltou aos trabalhos, alegando que a falta aconteceu por questões de saúde.

O técnico Hélio dos Anjos também comentou o caso e disse “não trabalhar com mentiras”, negando que a ausência do atleta ocorreu por problemas de saúde, mas sim devido à orientação dos empresários para forçar uma saída do Náutico.

Para completar, o treinador acabou aceitando o regresso do meia, citando que foi procurado por outros jogadores do Timbu que convenceram o comandante a dar uma “segunda chance”. Hélio até comentou que imaginava uma montagem do time com Dodô ao lado de Jean Carlos, atleta que participou ativamente na negociação para a permanência do camisa 10.

Posicionamento

Em nota, o Náutico informou que Bruno Becker dará coletiva de imprensa nesta sexta-feira (1º), nos Aflitos, onde deve atualizar o posicionamento do Náutico sobre o caso.

“O Clube Náutico Capibaribe recebe com estranhamento a informação sobre a rescisão contratual do atleta Dodô, especialmente diante de todo o contexto recente envolvendo o jogador e da postura adotada pelo clube na condução do caso. Diante disso, o clube está apurando todos os fatos para se pronunciar de forma oficial”, publicou.

A rescisão contratual de Dodô já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A CNRD informou que o Náutico não apresentou os documentos solicitados envolvendo a compra do jogador dentro do prazo estabelecido e, por isso, concedeu a decisão favorável ao atleta.

Apesar da liminar, o mérito do processo ainda será analisado. O Náutico terá até três semanas para apresentar uma defesa. O clube tem como argumento o fato de que o pagamento poderia ser efetuado até fevereiro do ano que vem, enquanto Coimbra e jogador alegaram o risco de perder uma negociação internacional por conta da suposta falta de posicionamento do Timbu sobre um possível novo contrato entre clube e atleta.



Segundo o Náutico, o jogador não atuou nas últimas rodadas por conta de uma lesão na coxa. Com a camisa alvirrubra, o meia disputou 25 jogos, com oito gols marcados, sendo três pelo Campeonato Pernambucano e cinco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não entra em campo desde o dia 5 de julho, no empate em 0x0 com o Juventude, no Esportes da Sorte Aflitos.

Veja também