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futebol Dodô marca duas vezes, mas Náutico fica no empate com o Novorizontino Timbu empatou em 2x2 com o time paulista, mas conseguiu entrar no G6 da competição

Por duas vezes, o Náutico esteve à frente do placar, mas em ambas cedeu o empate e saiu do confronto diante do Novorizontino, neste domingo (14), no Jorge Ismael de Biasi, com apenas um ponto na bagagem. O empate em 1x1 pelo menos recolocou o Timbu no G6. Os pernambucanos, porém, podem perder o lugar caso o Criciúma não perca para o Ceará, nesta segunda (15), no Heriberto Hulse.









O jogo

Náutico e Novorizontino tinham uma dificuldade em comum na partida: ficar em pé em meio a um gramado encharcado. Aos nove minutos, Vinícius saiu na cara de Jordi, mas escorregou na hora de finalizar e não acertou o alvo. Aos 11, foi Muriel quem deslizou no gramado e não conseguiu impedir a cabeçada de Robson morrer no fundo das redes. Para a sorte dos alvirrubros, o VAR apontou impedimento na origem do lance.

A anulação do gol animou os alvirrubros. O Náutico passou a pressionar o Novorizontino e quase marcou com Victor Andrade, em chute que carimbou a trave. Logo depois, Dodô balançou as redes após rebote de Jordi em finalização de Derek, mas o centroavante estava impedido.

Os dois primeiros gols do jogo foram anulados, mas o terceiro foi validado. Dodô cobrou falta, a barreira abriu e a bola passou no espaço que precisava para morrer no fundo das redes.

Em um intervalo de 15 minutos, o Novorizontino chegou ao menos três vezes de forma perigosa ao gol do Náutico no segundo. O empate não saiu por conta da falta de qualidade na hora da finalização. Em uma delas, Muriel fez ótima defesa e, no rebote, o jogador do time paulista mandou para fora.

Tudo se desenhava para um gol do Novorizontino e, aos 21, a pressão surtiu efeito. Juninho passou fácil pela marcação e bateu forte para empatar o duelo.



Justo no momento em que estava mais desorganizado, o Náutico conseguiu a virada. Dodô deu ótimo passe para Junior Todinho e o atacante foi derrubado pelo goleiro Jordi na área. O camisa 10 foi para a cobrança e bateu forte para recolocar o Timbu em vantagem.

Três minutos depois, o Novorizontino aproveitou desatenção da zaga alvirrubra para empatar. Rômulo lançou para Robson que, sozinho, estufou as redes de Muriel. Os paulistas seguiram pressionando os alvirrubros, mas o resultado permaneceu em 2x2.

Ficha técnica

Novorizontino 2

Jordi; Castrillón (Alemão), Gabriel Bahia, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui (Oyama), Léo Naldi, Rômulo (Tavinho) e Diego Galo (Juninho); Vinícius Paiva (Carlão) e Robson. Técnico: Enderson Moreira

Náutico 2

Muriel; Reginaldo (Matheus Ribeiro), Wanderson, Betão e Igor Fernandes (Arnaldo); Leonai (Luiz Felipe), Wenderson e Dodô; Vinícius, Victor Andrade (Júnior Todinho(Felipe Saraiva)) e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte/SP)

Horário: 19h

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC). Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller (ambos de SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Dodô (aos 30 do 1ºT e 30 do 2ºT), Juninho (aos 21 do 2ºT), Robson (aos 33 do 2ºT)

Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Jordi, Juninho (Novorizontino); Reginaldo, Betão, Derek (Náutico)

Público total: 1.191 torcedores

Renda: R$ 17.900,00

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