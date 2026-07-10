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Futebol Dodô publica nota e explica ausência em treino do Náutico; confira Jogador afirmou que não participou dos trabalhos dos últimos dois dias por conta de uma "quadro de saúde inesperado"

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Em nota, o meia Dodô se pronunciou sobre a ausência no treinamento do Náutico nos últimos dois dias. O jogador, que segundo o clube não havia informado o motivo da falta, disse que não participou das atividades por conta de um “quadro de saúde inesperado”.

No texto, é dito que Dodô teve episódios de vômito durante toda a madrugada da quinta-feira, e que permaneceu em casa com a esposa e os filhos. O jogador se reapresentou no Centro de Treinamento Wilson Campos nesta sexta (10) e foi medicado pelo departamento médico do clube, sendo orientado a retornar para casa para continuar o processo de recuperação.

Dodô afirmou que houve um “desencontro de comunicação” em relação à ausência do treinamento e ressaltou que “nunca foi de sua índole faltar aos compromissos assumidos, especialmente sem justificativa legítima”.

Confira a nota na íntegra

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