"Dói assistir futebol", diz ex-promessa do United após acidente e chance de ser condenado a 2 anos

Brandon Williams, ex-jogador do Manchester United, revelou em entrevista a Ben Foster, publicada nesta quinta-feira, que tem dificuldade em assistir futebol desde que foi dispensado pelo clube no ano passado. Aos 24 anos, o lateral encara um futuro incerto, podendo pegar até dois anos de prisão após se declarar culpado por direção perigosa.

A ex-promessa causou um acidente de carro ao dirigir com "um balão na boca" a 160 km/h em 20 de agosto de 2023. Ele estava acompanhado de uma jovem e bateu em outro veículo, ninguém ficou ferido.

Football, pressure, and what’s next for Brandon Williams.



The former Manchester United defender opens up on why he fell out of love with football, the best players he’s played with, and the challenges of life at Man United.



An honest, powerful episode.



Out tomorrow on Spotify pic.twitter.com/HqV7y5ScFi