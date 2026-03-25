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SPORT Dois amarelos sem expulsão? Árbitro de Sport x Jacuipense relata erro em súmula Vinícius Amaral, do Jacuipense, foi advertido com cartão nos dois tempos da partida e permaneceu em campo de "forma indevida"

A vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Jacuipense, na estreia da Copa do Nordeste 2026, foi acompanhada por um fato raro de arbitragem registrado no documento oficial da partida.

Na súmula o árbitro Marcio dos Santos Oliveira confessou um erro de direito ao não expulsar o volante Vinícius Amaral, da equipe baiana, mesmo após a aplicação do segundo cartão amarelo aos 19 minutos da segunda etapa.

No campo de "Ocorrências", o juiz detalhou que, apesar de ter aplicado a segunda advertência, não apresentou o cartão vermelho. Com isso, o jogador permaneceu na partida por mais oito minutos, de forma indevida, até ser substituído pelo técnico Rodrigo Ribeiro.

O relato, ainda, revela uma falha de comunicação no quarteto de arbitragem. Segundo o texto escrito pelo próprio Marcio dos Santos, ele chegou a ser alertado pelos outros três membros da equipe sobre a necessidade da expulsão, mas optou por não seguir a orientação no momento do lance.

"No instante do ocorrido fui informado pelos outros 3 membros da equipe de arbitragem mas passei a informação para eles que não teria aplicado cartão para o jogador supracitado", registrou o juiz.

Após o apito final, o volante da Jacuipense explicou, em entrevista à TV Jornal, o que o árbitro Marcio dos Santos teria dito a ele sobre a aplicação da segunda advertência.

"Ele comunicou no rádio que continuou o movimento. Ele disse que seria injusto eu tomar o cartão porque no lance eu não fiz nada. Ele acabou comunicando no rádio que quem tomou o cartão foi só o jogador do Sport. Só que o erro dele foi ter continuado o movimento com o cartão no ar. Aí deu a impressão que ele tinha me dado o cartão" comentou Vinícius.

A imagem, porém, não condiz com o relato. No lance, é possível identificar o juiz apresentando o cartão para o meia Carlos de Pena, do Sport, abaixando a mão, e, logo em seguida, levantando para Vinícius.

Mesmo assumindo que aplicou o segundo amarelo ao volante no segundo tempo, os registros de cartões da partida na súmula apresentam que o árbitro não detalhou o último cartão para o camisa 8.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o Departamento Jurídico do Sport informou que irá formalizar uma representação perante a Confederação Brasileira de Futebol.

Confira o comentário completo

"Informo que aos 19 minutos do segundo tempo apliquei o segundo cartão amarelo para o jogador de nº08 da equipe da jacuipense o sr. marcus vinicius v. dos santos e, consequentemente, não apresentei o cartão vermelho, dessa forma, o referido jogaddor permaneceu na partida de forma indevida por 8 minutos até ser substituido. no instante do ocorrido fui informado pelos outros 3 membros da equipe de arbitragem mas passei a informação para eles que não teria aplicado cartão para o jogador supracitado."

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