Dois centroavantes, seis pontas: sem fechar com Ribamar e Love, Náutico define foco no mercado

Em meio ao processo de reformulação do elenco para a temporada 2024, o Náutico definiu o perfil de atletas que deseja para formar o setor ofensivo. De acordo com o executivo de futebol do clube, Léo Franco, o Timbu quer ter no grupo dois centroavantes e pelo menos seis atletas que atuam pelos lados.



"Não são posições fáceis. Há uma carência de atletas com o perfil que entendemos que é necessário para o tamanho do nosso desafio", afirmou o executivo. Até o momento, o Náutico já fechou com um centroavante, caso de Danrlei, além de outros dois jogadores para atuar pelas beiradas, como Evandro e Kauan. O segundo nome que pode ocupar a função de "9" no Timbu é Paulo Sérgio, que está próximo de assinar a rescisão com o ABC para ser anunciado pelos pernambucanos.



Na ponta, outro nome que pintará o Náutico é o do uruguaio Leandro Barcia, ex-Sport. O jogador ainda tem contrato com o Defensor Sporting, do Uruguai, mas deve se reapresentar no Timbu no dia 2 de janeiro. No ataque, vale citar, a equipe conta também com Kauan Maranhão e Kayon (que se recupera de lesão).



“Caso a gente concretize a situação de Barcia, teremos mais um nome de lado, posição que ele atuou quando jogou no Sport e no Goiás”, frisou Franco.





Descartados



O Náutico decretou o fim das negociações com Vagner Love, ex-Sport. O jogador estava na lista de interesses do Timbu para ser uma das opções para o posto de centroavante. Mesmo caso de Ribamar, presente na equipe na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado. O atleta ainda tem valores a receber dos pernambucanos e não houve acordo para permanecer no grupo em 2024.

