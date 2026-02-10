A- A+

EUROPA Dois esquiadores morrem em avalanches nos Alpes franceses; temporada já soma ao menos 20 mortos Ocorrências foram registradas em regiões montanhosas sob aviso de perigo para deslizamentos de neve

Dois esquiadores morreram após avalanches registradas nesta segunda-feira (9) nos Alpes franceses, reforçando o alerta para o risco elevado na temporada de inverno. Um homem de 38 anos morreu em Saint-Agnes, próximo a Grenoble, segundo a polícia local.



A outra vítima, um homem na casa dos 30 anos, foi esmagada por uma avalanche enquanto esquiava fora de pista perto da vila de Montgenèvre. De acordo com a promotora Marion Lozac’hmeur, o esquiador que o acompanhava saiu ileso.

As mortes se somam a outros dois óbitos registrados no fim de semana, quando uma avalanche atingiu um grupo de quatro esquiadores sem guia na encosta norte do pico Tête de Longet, durante a prática de esqui fora de pista. Com os casos mais recentes, ao menos 20 esquiadores já morreram nesta temporada nos Alpes franceses, suíços, italianos e austríacos.



No mês passado, um britânico estava entre seis vítimas fatais após uma série de avalanches violentas nos Alpes franceses, nos dias 10 e 11 de janeiro. O homem, na faixa dos 50 anos, foi encontrado sob cerca de 2,5 metros de neve após quase uma hora de buscas, que mobilizaram mais de 50 socorristas. Segundo a estação de esqui de La Plagne, no sudeste da França, ele também esquiava fora das pistas demarcadas.

Autoridades francesas já haviam emitido alertas de alto risco de avalanches. Na região de Savoie, foram registradas pelo menos seis ocorrências em áreas de esqui no mesmo fim de semana. O cenário se repete em outros países alpinos: na Áustria, oito esquiadores morreram após uma avalanche dupla na região de Pongau. Segundo Gerhard Kremser, chefe distrital do resgate de montanha, havia avisos “claros e repetidos” sobre o risco, especialmente em terrenos fora de pista, considerados os mais perigosos apesar do controle nas áreas oficiais.

Especialistas reforçam a recomendação de consultar boletins de avalanche, esquiar em grupo experiente e portar equipamentos de segurança.

