FUTEBOL INTERNACIONAL Dois meses após lesão, Mané volta a treinar com o Bayern de Munique O atacante senegalês sofreu uma lesão na fíbula direita e não pôde disputar a Copa do Mundo de 2022

O atacante senegalês Sadio Mané, que em novembro sofreu uma lesão na fíbula direita e não pôde disputar a Copa do Mundo de 2022, começou nesta terça-feira a correr nos treinos do Bayern de Munique, a três semanas do duelo contra o Paris Saint- Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

"Ótimo te ver por aqui novamente, Sadio!", tuitou o Bayern, em postagem complementar de um vídeo do jogador de 30 anos saindo do vestiário e entrando no campo de treinamento.

Mané, que foi a principal contratação do time bávaro para a temporada, se machucou no dia 8 de novembro do ano passado, na goleada por 6 a 1 sobre o Werder Bremen, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão.

Por conta da lesão, ele teve que passar por cirurgia no dia 17 de novembro e acabou ficando fora do Mundial do Catar.

No dia 14 de fevereiro, o Bayern de Munique enfrenta o PSG no Parque dos Príncipes no jogo de ida das oitavas de final da Champions, com a volta marcada três semanas depois (8 de março) na Alemanha.

"Não conto com ele para o primeiro jogo contra o PSG", tinha dito o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, em meados de janeiro, quando Mané já estava adiantado em seu programa de recuperação.

