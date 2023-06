Dois tempos, dois desempenhos: Náutico atento à queda de rendimento pós-intervalo

A- A+

Dos nove jogos disputados pela Série C do Campeonato Brasileiro, ao menos em seis o Náutico apresentou uma queda de rendimento acentuada do primeiro para o segundo tempo. Em alguns, o clube foi capaz de segurar o triunfo, como no 1x0 diante do Pouso Alegre, no Rio Grande do Sul. Nos demais confrontos, porém, o Timbu não conseguiu manter o mesmo nível pós-intervalo e saiu derrotado ou, nos casos mais recentes, cedendo empates que poderiam ter sido vitórias.



Começando pelos casos mais antigos, o Náutico estreou na Série C perdendo por 2x1 para o Manaus. O clube abriu o placar com Jean Mangabeira no primeiro tempo e parecia ter condições de fazer um jogo controlado no segundo. Contudo, o rendimento caiu e o time sofreu a virada, com o gol derradeiro saindo nos acréscimos.



Perante a Aparecidense, o primeiro tempo terminou 0x0, com um Náutico pouco inspirado. O que já estava ruim, piorou na metade final, com os goianos ganhando por 3x0. A última derrota da equipe até o momento na competição. Além disso, no empate sem gols com o América-RN, nos Aflitos, ficou claro que os pernambucanos tiveram mais próximos de perder do que de ganhar a julgar pelo futebol apresentado nos 45 minutos finais.



O Náutico está invicto há seis jogos, sendo quatro deles sob o comando do técnico Fernando Marchiori. Nos dois mais recentes, todavia, o treinador teve algo a lamentar. Tanto no 2x2 com o Confiança, no Batistão, como no 1x1 perante o Botafogo-PB, no Almeidão, os pernambucanos foram ao intervalo com a vantagem e, na etapa final, tomaram os gols de empate.



“O que tem faltado ao time é manter um equilíbrio do que estamos apresentando do primeiro para o segundo tempo. Estamos identificando o que é preciso para melhorarmos, não tendo uma oscilação para ter um segundo tempo mais equilibrado, de nível melhor”, frisou o técnico.

Reforços analisados



Para evitar novos tropeços no segundo tempo, Marchiori conta com a utilização futuro de dois reforços do Náutico: o volante Elton e o atacante Berguinho.



“São atletas que o nosso pessoal monitorou. O currículo de Elton dispensa comentários e Berguinho já trabalhou com Gustavo Cartaxo (executivo de futebol). São jogadores que vou conhecer no dia a dia. Um faz a beirada e o outro é um volante, ali entre primeiro e segundo”, afirmou, indicando que espera mais contratações para encorpar o elenco em breve.



"Dentro das possibilidades, a diretoria está se propondo a encontrar mais opções. Sabemos que não é fácil porque o mercado está bem difícil, mas precisamos de reforços para aumentar a qualidade e reforçar o grupo", pontuou.



O Náutico é o atual quinto colocado da Série C, com 15 pontos. Na próxima rodada, o clube recebe nos Aflitos o Amazonas, líder da chave, com 18.

