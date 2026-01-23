A- A+

TÊNIS Dois tenistas estrangeiros são detidos pela polícia acusados de injúria racial em torneio de tênis Atletas colombiano e venezuelano fazem gestos de macaco para torcida e ofendem boleiro durante Challenger

Dois tenistas estrangeiros foram detidos pela Polícia Militar de Santa Catarina por injúria racial durante o Challenger de Itajaí, nesta quarta-feira, no Clube Itamirim, em Itajaí. Os acusados são o colombiano Cristian Rodriguez e o venezuelano Luis David Martinez, que estavam em uma disputa no torneio de duplas.



De acordo com a polícia e registros compartilhados em redes sociais, um dos competidores teria feito um gesto de macaco para a torcida, enquanto outro teria discutido com um boleiro e o ofendido de macaco. As informações são dos sites Olimpíada Todo Dia e Itajaí Extra Notícias.



O Instituto Sports, organizador do torneio, se pronunciou sobre o caso por nota oficial nesta quinta-feira (22).

"O ocorrido durante o jogo de duplas hoje no Itajaí Open teve ação imediata da Polícia Militar que estava presente e tomou as devidas providências dentro da legislação brasileira. O Itajaí Open repudia veementemente o racismo ou a discriminação de qualquer natureza", comunicou o clube ao site Olimpíada Todo Dia .

O caso começou após a dupla ser derrotada no jogo contra a dupla brasileira Igor Marcondes e Eduardo Ribeiro. Em um vídeo publicado pelo influenciador Bonfa Tennis é possível ver um dos tenistas fazendo um gesto de macaco após a derrota.





Em outro momento, o outro participante da dupla estrangeira discutiu com um boleiro. Funcionários do local disseram à Polícia que neste momento o homem chamou o profissional de macaco. A PM foi acionada, mas os envolvidos já haviam deixado o evento e se deslocado para um hotel da cidade antes de sua chegada.



Com isso, uma guarnição se dirigiu até o hotel da dupla. O venezuelano foi detido no local e encaminhado à Central de Polícia, onde foi autuado pelo crime de injúria racial, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. O segundo, colombiano, foi identificado posteriormente e detido por ter discriminado o funcionário do local.

