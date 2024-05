Dois voos e viagem de ônibus: Náutico monta logística especial para visitar o São José-RS

A- A+

O Náutico preparou uma logística toda especial para ir ao Rio Grande do Sul, onde visita o São José, na próxima segunda-feira (3), às 20h, no Estádio Francisco Novelletto, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com as chuvas que ainda castigam Porto Alegre e outras cidades do Estado, o Alvirrubro vai deixar o Recife quatro dias antes da partida.

À reportagem, o supervisor de futebol do clube, Bruno Melo, informou que em condições normais, o Náutico viajaria no sábado. Entretanto, com o cenário atual do Rio Grande do Sul, o elenco embarca na sexta-feira, no fim da manhã, para Campinas. Da cidade paulista, o grupo vai direto para Chapecó, com previsão de chegada no turno da noite. Somente no dia seguinte, após treinar na cidade de Santa Catarina, é que o Timbu vai, de ônibus, para a capital gaúcha.

“Se fosse dentro de um cenário que a gente está acostumado, sem isso que aconteceu no Sul, a gente iria viajar no sábado para Porto Alegre, chegando no domingo para jogar na segunda. Mas, diante de tudo que vem acontecendo lá, a gente optou em viajar com certa antecedência, na sexta, no final da manhã”, iniciou.

“Vamos para Chapecó, porque a base de Caxias, que é um ponto de partida, uma vez que não tem Porto Alegre funcionando, não fecha grupo para 32 pessoas. Diante da dificuldade, Florianópolis e Chapecó seriam dois aeroportos que nos atenderiam bem. Para irmos por Florianópolis, teríamos que pernoitar em São Paulo. Então, preferimos ir para Chapecó”, completou o responsável pela logística.

Ainda segundo o dirigente alvirrubro, serão "dois voos para ir e dois para voltar. A nossa volta, na terça-feira, será pelo Aeroporto de Passo Fundo, cidade que fica mais próxima de Porto Alegre".

Em meio à árdua logística para encarar o São José, o Náutico contou com o apoio da CBF para ter as melhores condições para atuar no Sul do País. Além das viagens, a entidade que comanda o futebol nacional vai arcar com uma boa estadia para a delegação alvirrubra.

“As despesas, conforme a dificuldade, serão custeadas pela CBF, como viagens e estadia durante todos esses dias. Só coisas que não são da alçada dela, como um lanche ou um almoço, por fora, fica por conta do clube. Solicitamos um ônibus de dois andares e isso foi atendido, assim como hotel de nível Séries A e B. A dificuldade maior é realmente conseguir voo próximo a Porto Alegre”, finalizou Bruno Melo.

