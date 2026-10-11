Doku comanda o City em vitória sobre o Liverpool em Anfield pela Premier League
Reds amargaram primeira derrota na atual temporada da Premier League
Em seu primeiro jogo após ser considerado culpado de praticamente todas as acusações de violação das regras financeiras da Premier League, o Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0 neste domingo em Anfield e consolidou sua liderança no Inglês com 100% de aproveitamento. O atacante belga Jérémy Doku entrou no segundo tempo e foi fundamental na construção da vitória do time de Manchester.
Leia também
• Bayern busca empate com Augsburg após sofrer gol mais rápido da Bundesliga
• Inter atropela Parma se isola na liderança do Italiano
Desfalcado de Isak, Gakpo e Szoboszlai, o Liverpool amargou sua primeira derrota na Premier League e ocupa apenas a nona colocação, com 9 pontos. O mais próximo perseguidor do City é o atual campeão, Arsenal, que tem 3 pontos a menos (18 a 15).
Após um primeiro morno, com poucas chances de gol, o Liverpool começou a segunda etapa pressionando, exigindo defesas importantes de Donnarumma antes dos 5 minutos. O técnico do City, Enzo Maresca, resolveu então mexer no time e colocou Doku no lugar Iliman Ndiaye. A substituição mudou o jogo.
Doku buscava as jogadas individuais pela direita. Na tentativa de brecar um avanço perigoso do City, Gravenberch deu um carrinho em Doku e levou o segundo cartão amarelo aos 17. O volante era o melhor do Liverpool e sua saída desequilibrou o confronto.
Apenas três minutos depois, o City aproveitou a superioridade numérica. Doku invadiu a área e tentou um chute que foi bloqueado pela defesa. A bola sobrou para Haaland, que disparou sem chances para Alisson. Aos 23, Doku cortou para dentro pela esquerda, tirou a bola de Koumas na entrada da área e mandou um chute colocado indefensável para fazer 2 a 0.
O domínio dos visitantes era tamanho que eles tiveram 82% de posse de bola nos 10 minutos desde que Gravenberch deixou o jogo Aos 33, após uma longa troca de passes de lado a lado, Doku deu início ao lance do terceiro gol e tocou para Anderson. Dentro da área, Cherki deu um drible de corpo, permitindo que a bola chegasse a Gvardiol, e avançou. Gvardiol tocou de primeira para Cherki, que deixou um defensor no chão antes de vencer Alisson e fechar a goleada.
Na próxima rodada da Premier League, o City recebe o Ipswich, no sábado, e o Liverpool visita o Brentford no mesmo dia.