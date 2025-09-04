A- A+

Futebol Dominante do início ao fim, Brasil vence Chile nas Eliminatórias Seleção ganhou por 3x0, no Maracanã, com gols de Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães

Dominante do início ao fim, o Brasil venceu o Chile por 3x0, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A Seleção pulou para a vice-liderança, com 28 pontos, e encerra a participação no torneio na próxima terça, contra a Bolívia, no Municipal de El Alto.



O jogo

Os primeiros quatro minutos frenéticos. Com um Brasil pressionando, obrigando Vigouroux a fazer grande defesa em cabeçada de Gabriel Magalhães. A primeira pausa que o Chile teve para respirar foi quando Casemiro aproveitou falta de Raphinha e testou para o gol. Para alívio dos visitantes, o volante estava impedido.

O Brasil seguiu dominante, principalmente pela marcação alta que forçava o erro do Chile. A Seleção girava pelas duas pontas e pelo centro. Não foram poucas vezes que o time teve espaço para invadir a área, mas praticamente todas terminaram em finalizações bloqueadas pelo adversário.

Aos 23, o primeiro susto do Chile. Díaz recebeu ótimo lançamento e saiu na cara de Alisson. O goleiro brasileiro não cortou a bola e o chileno teve o gol aberto para marcar, mas Marquinhos, de carrinho, cortou. O bandeira, porém, já assinalava impedimento.

De Douglas Santos para Martinelli. De Martinelli para João Pedro, que devolveu para Douglas. Por fim, de Douglas para Raphinha. Pela esquerda, o Brasil armou uma linda jogada. A conclusão do camisa 10 parou no goleiro, mas, no rebote, Estêvão encaixou uma bicicleta para abrir o placar no Maracanã. Antes do intervalo, Maripan chegou a ser expulso por falta em Wesley, mas, após consulta ao VAR, o árbitro Alexis Herrera deu apenas o amarelo.

A Seleção tentou manter a pressão no início da segunda etapa, mas seguiu acertando mais os jogadores do Chile do que o gol. A intensidade, aos poucos, foi caindo. Hora em que o técnico Carlo Ancelotti acionou Luiz Henrique, Andrey Santos, Lucas Paquetá e Kaio Jorge.



Cariocas brilham

Em pouco menos de um minuto em campo, uma dupla de cariocas brilhou no segundo gol. De Luiz Henrique, ex-Botafogo, saiu um cruzamento perfeito para Lucas Paquetá, ex-Flamengo, ampliar o placar.

Luiz Henrique, aliás, também participou do lance do terceiro gol. Foi dele a cavadinha que acertou o travessão e, no rebote, deixou a bola para Bruno Guimarães apenas empurrar para as redes.

No terceiro jogo sob o comando de Ancelotti, a Seleção fez uma das melhores exibições dos últimos anos, fazendo a festa dos mais de 50 mil torcedores que marcaram presença no Maracanã.

Ficha técnica

Brasil 3

Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Estevão (Luiz Henrique), Raphinha (Richarlison), João Pedro (Kaio Jorge) e Martinelli (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti

Chile 0

Lawrence Vigouroux; Paulo Diaz, Guilherme Maripan, Ivan Roman e Fabian Hormazabal; Pizarro, Felipe Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Brereton Díaz (Tapia) e Alexander Aravena (Maxi Gutierrez). Técnico: Nicolás Córdova

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (ambos da VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Gols: Estêvão (aos 37 do 1ºT), Lucas Paquetá (aos 26 do 2ºT) e Bruno Guimarães (aos 30 do 2ºT)

Cartões amarelos: Casemiro (Brasil); Maripan (Chile)

Público: 57.326 torcedores

