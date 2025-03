A- A+

PERNAMBUCANO Dominante, Sport volta a vencer Santa Cruz e vai à final do Estadual O Leão vai aguardar o vencedor do duelo entre Maguary x Retro neste domingo (16); Tricolor inicia preparação para Série D

Dominante do início ao fim, o Sport soube aproveitar a vantagem construída no primeiro jogo, venceu o Santa Cruz neste sábado (15), no Arruda, e garantiu a vaga na final do Campeonato Pernambucano 2025.

O Leão vai encarar na grande decisão do Pernambucano quem passar da outra semifinal. Maguary e Retrô se enfrentam neste domingo (16), às 16h, na Ilha do Retiro. A Fênix entra em campo com a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2x1.

Já a Cobra Coral volta suas atenções para o início da Série D, que começa no mês de abril.

As finais do Estadual estão programadas para acontecer nos dias 22 (sábado) e 26 (quarta-feira).

Itamar Schülle fez mudanças na escalação do Tricolor do Arruda para deixar o time mais ofensivo. O meia Rafinha e o centroavante Eduardo Tanque foram novidades.

Já o técnico Pepa promoveu apenas uma alteração em relação ao time do primeiro jogo. Dalbert ficou fora da partida por lesão e Igor Cariús foi acionado para a lateral-esquerda.

O jogo

Em vantagem no placar pelo placar no primeiro jogo, o Sport começou a partida levando perigo à defesa tricolor e controlou as ações do tempo inicial.

Com menos de um minuto, Carlos Alberto construiu a jogada pelo lado esquerdo, e cruzou para o meio. Rivera apareceu como elemento finalizando, mas a zaga do Santa Cruz impediu o gol.

Nos primeiros 20 minutos, o Santa Cruz buscou acelerar a partida, enquanto o Leão queria a cadência do ritmo.

Apesar do ímpeto, o ataque coral não produziu nenhuma jogada de perigo ao gol defendido por Caíque França.

Já o Sport teve uma série de oportunidades. Lenny Lobato, Rivera e Carlos Alberto tiveram chances claras de gol.

A melhor jogada do Sport saiu aos 34 minutos da primeira etapa. Lucas Lima lançou para Lobato, que infiltrou pelo lado direito da área.

O atacante tocou voltando e Paciência finalizou, na pequena área. O zagueiro William Alves tirou em cima da linha e salvou a equipe tricolor.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o técnico tricolor optou pela entrada de Thiago Galhardo e Rodrigues. O Santa Cruz retornou com mais ímpeto em busca do gol de empate.

Entretanto, foi o Leão que abriu o placar depois de tanto insistir. Pepa acionou Gustavo Maia e Fabrício Dominguez, e os dois foram fundamentais.

Rivera achou Maia livre pelo lado esquerdo. Ele finalizou com a perna esquerda, Rokenedy espalmou e Fabrício Dominguez apenas empurrou para o gol.

Na bola parada, o Santa Cruz chegou ao empate. Rafinha bateu falta e William Alves completou, mas a arbitragem assinalou o impedimento.

Depois do primeiro gol, o Sport foi dominante das ações da partida e acumulou chances de gol perdida.





Santa Cruz 0

Rokenedy; Israel, William Alves, Matheus Vinícius e Vinícius Silva (Rodrigues); Wagner Balotelli, Lucas Siqueira (Vinícius Hora) e João Pedro (Douglas Skilo); Rafinha, Thiaguinho e Eduardo Tanque (Thiago Galhardo). Técnico: Itamar Schülle.

Sport 1

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera (Hyoran), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Fabrício Dominguez); Lenny Lobato (Romarinho), Carlos Alberto (Gustavo Maia) e Gonçalo Paciência (Pablo). Técnico: Pepa.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira (ambos Fifa/RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Fabrício Dominguez (21’ do 1º tempo);

Cartões Amarelos: Wagner Balotelli (SCZ); Thiago Galhardo (SCZ); Rivera (SPT)

Público 30.025

Renda R$ 793.455,00

