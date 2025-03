A- A+

Futebol Domínguez mira triunfo do Sport sobre Vitória por liderança no Nordestão: "nos propusemos a isso" Camisa 8 rubro-negro também projetou a final do Pernambucano com o Retrô

Responsável pelo gol que deu a vitória ao Sport sobre o Santa Cruz, no último sábado (15), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, no Arruda, o volante Fabricio Domínguez projetou as próximas partidas do Rubro-negro. Sobre a final do Estadual, o camisa 8 acredita que o time da Ilha do Retiro não terá vida fácil perante o Retrô, que garantiu vaga na decisão ao passar pelo Maguary.

"Sabemos que o Retrô é um bom time, que vai ser um jogo difícil, mas a gente sabe que o técnico quer e temos nossas ferramentas para fazer bons jogos. A final é uma partida diferente e temos consciência. Vamos trabalhar muito para sermos campeões, levantar o título pela terceira vez consecutiva seria muito importante para a gente", salientou o jogador.

O primeiro jogo entre o Sport e a Fênix está agendado para sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco. Antes, porém, a equipe do técnico Pepa tem compromisso válido pela Copa do Nordeste neste meio de semana.

Nesta quarta-feira (19), os pernambucanos visitam o Vitória, às 21h30, no Barradão, em confronto que vale a liderança do Grupo A. O Sport tem um ponto a mais que o rival baiano a duas rodadas do fim da primeira fase.

"O Vitória é um bom time, mas estamos nos preparando bem para tentar fazer um bom jogo para ganhar lá, é o que a gente quer. É importante ganhar para passar em primeiro lugar, coisa que nos propusemos a fazer antes do torneio. Vamos para jogar de igual para igual e tentar somar os três pontos", enfatizou Domínguez.

