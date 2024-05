Domínguez vê jogo com Goiás como oportunidade de Sport se levantar de "golpes duros"

A- A+

Passado o vexame sofrido diante do Fortaleza, no último final de semana, pela Copa do Nordeste, o Sport se prepara para voltar a entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (31), o Leão tem compromisso perante o Goiás, no Hailé Pinheiro, às 21h30, pela 8ª rodada. Oportunidade para se recuperar dos "golpes duros" sofridos, na visão do volante Fabricio Domínguez.

"Chegamos com golpes duros pela eliminação, mas isso é futebol. Temos que se levantar, o escudo merece. Todos juntos, como bom grupo que somos, vamos seguir adiante e lutar pelo acesso, que é o mais importante", pontuou o cabeça de área.

Por conta do confronto com o Fortaleza, o Sport viu o duelo com o CRB - que também disputou a semifinal do Nordestão - ser adiado. Com um compromisso a menos na tabela, o Leão acabou sendo ultrapassado por América-MG e Avaí, deixando assim o G-4 da competição.

Nesta sexta-feira, o clube pernambucano terá a chance de voltar ao grupo dos quatro melhores, uma vez que encara o Goiás, atual terceiro colocado, com 14 pontos. Projetando a partida, Domínguez acredita que será um difícil compromisso para o grupo rubro-negro.

"Vai ser uma partida difícil, como toda partida de Série B ou Série A. Nós temos que mentalizar que temos que ganhar, temos que competir, e lutar até o final sem nos rendermos", finalizou.

Veja também

futebol Com gripe B, Lunin deve se integrar ao Real Madrid na véspera da final da Liga dos Campeões