Dominic Thiem se classifica para primeira final desde 2020, no ATP 250 de Kitzbühel

A- A+

O tenista austríaco Dominic Thiem se classificou para sua primeira final desde 2020, ao derrotar o sérvio Laslo Djere (38º) nesta sexta-feira (4), pelas semifinais do ATP 250 de Kitzbühel.

Thiem fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (10/8), em três horas e 30 minutos.

O austríaco, ex-número 3 do mundo e campeão do US Open em 2020, é apenas o 116º no ranking da ATP, após uma longa batalha para se recuperar de uma lesão no punho.

Ele tinha caído para a 352ª posição em 2022 e não disputava uma final desde o ATP Finals de 2020, quando foi derrotado pelo russo Daniil Medvedev.

No sábado, seu adversário na decisão em Kitzbühel será o argentino Sebastián Báez, número 72 do mundo, que na outra semifinal derrotou o compatriota Tomás Martín Etcheverry (34º) por 2 sets a 1, parciais de 7-6 (7/5), 3-6, 6-4.

Veja também

Futebol Denunciado por importunação sexual, Paulo Roberto Falcão é demitido do Santos