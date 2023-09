Dona da SAF do Vasco, 777 está perto de comprar o Everton, da Inglaterra, diz jornal

A- A+

A empresa americana que detém os direitos da SAF do Vasco, a 777 Partners, pode ter mais um clube em breve. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o Everton, da Inglaterra, está próximo de ser comprado pela empresa, por um valor que passa das 600 milhões de libras (cerca de R$ 3,7 bilhões na cotação atual).

Assim, a 777 chegaria a sua sexta equipe no projeto de multiclubes. Além do Vasco, a empresa é dona do Hertha Berlim (Alemanha), Genoa (Itália), Liege (Bélgica) e Red Star (França), e negocia, a partir de janeiro, a compra do Melbourne Victory (Austrália). A 777 Partners tem também uma porcentagem do Sevilla e do time de basquete London Lions, bem como 45% das ações da liga de basquete britânica.

A empresa de Miami, na Flórida, foi fundada em 2015 pelos sócios Steven Pasko e Josh Wander, e também tem investimentos na área de tecnologia e seguros. A ideia de expandir os negócios para a Premier League já era uma vontade da 777, que enfrentou a concorrência de outras empresas pela negociação com o Everton, mas a temporade de 2022/23 esfriou as conversas. Como o clube conseguiu escapar do rebaixamento, o interesse voltou e agora a venda está perto de ser finalizada.

