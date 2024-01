A- A+

Futebol Dona da SAF do Vasco, 777 Partners injeta mais de R$ 200 milhões no Everton Esse valor, no entanto, não será usado para transferências do clube inglês, que estã em 17º na Premier League

Dona da SAF do Vasco e de outros clubes na Europa, a 777 Partners injetou mais dinheiro no Everton, da Inglaterra. Embora a empresa americana ainda esteja em processo de compra do clube inglês, eles investiram cerca de 50 milhões de dólares (R$ 244 milhões, na cotação atual) para ser usado em custos contínuos do novo estádio e capital de giro.

No entanto, esse valor não estará disponível para transferências do clube. Com esse investimento, o montante total injetado pela 777 no Everton chegou a 180 milhões de dólares (cerca de R$ 880 milhões). As inforamações são do jornal inglês The Athletic.

Acionista majoritário do Everton, Farhad Moshiri assinou um acordo com a 777 Partners, em setembro do ano passado, para a compra de 94,1% das ações do clube de Liverpool. A empresa americana, no entanto, ainda aguarda a aprovação da Premier League para a sua proposta de aquisição.

O Everton seria o primeiro clube inglês e o sexto europeu na lista da 777. A empresa de Josh Wander e Steven Pasko tem ações majoritárias em Standard Liège (Bélgica), Red Star (França), Genoa (Itália), Hertha Berlin (Alemanha) e Melbourne Victory (Austrália). Além de minoritárias no Sevilla, da Espanha.

Punido por violação das políticas de fair play financeiro em novembro, o Everton perdeu 10 pontos na atual edição da Premier League. Mesmo com o cenário financeiro complicado, o clube faz boa campanha e está fora da zona de rebaixamento no momento: é 17º, com 16 pontos (começou com -10) em 20 jogos.

