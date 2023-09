A- A+

Dona Maria Com presença de rubro-negros e torcedores rivais, Dona Maria é enterrada no Cemitério de Santo Amaro O corpo da torcedora-símbolo do Sport foi levado da Ilha do Retiro até o local do enterro num carro de Bombeiros

Torcedores, familiares e funcionários do Sport tiveram, nesta segunda-feira (11), mais uma oportunidade de se despedir de um grande símbolo rubro-negro: Dona Maria José. A torcedora, que se tornou ídola do clube, teve celebrada uma missa de corpo presente, na sede Ilha do Retiro, e em seguida foi enterrada no Cemitério de Santo Amaro, no centro do Recife.

Como era desejo da eterna torcedora do Sport, o translado do seu corpo da Ilha do Retiro até o cemitério foi feito em um carro do Corpo de Bombeiros. Além de rubro-negros, tricolores e alvirrubros estiveram em cima do carro e participaram do enterro.

Torcedores de Sport, Náutico e Santa Cruz presentes no enterro de Dona Maria. Foto: Walli Fontenele / Folha de Pernambuco

Rogério, campeão brasileiro de 1987, esteve presente no enterro e comentou sobre a importância de Dona Maria para o Sport. "Dona Maria José era uma pessoa boa, sempre foi do bem. Ela é uma torcedora símbolo que vai deixar muita saudade. Acho que não vai ter outra igual ela".

Pela manhã, membros da diretoria e torcedores, como o presidente Yuri Romão, jogadoras da equipe feminina do Leão e o zagueiro Rafael Thyere, capitão do time masculino, estiveram presentes na sede da Ilha do Retiro.

Dona Maria faleceu no último domingo (10), aos 98 anos, por múltipla falência dos órgãos, em decorrência de complicações de um câncer.

