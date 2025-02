Donald Trump se tornará o primeiro presidente dos EUA a comparecer ao Super Bowl

A- A+

O Serviço Secreto dos Estados Unidos, órgão responsável por proteger o presidente, afirmou nesta terça-feira que Donald Trump irá ao Super Bowl LIX, marcado para Nova Orleans, no próximo dia 9 de fevereiro.

Assim, ele se tornará o primeiro presidente em exercício a comparecer no evento.

A partida será disputada pelo Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles.

"Um planejamento e coordenação extensivos foram feitos para garantir a segurança de todos os fãs, jogadores e funcionários", disse o porta-voz do Serviço Secreto Anthony Guglielmi.

"As medidas de segurança foram ainda mais aprimoradas este ano, porque será a primeira vez que um presidente em exercício participará do evento", completou.

Segundo Guglielmi, nos próximos dias serão divulgadas mais informações sobre o plano de segurança do evento.

Mas enquanto isto não acontece, é possível dizer que Trump planeja dar entrevista a Bret Baier, da Fox News, como parte da programação pré-jogo.

Esta é uma ação tradicionalmente realizada pelos presidentes do país, embora Joe Biden e o próprio Trump, em seu primeiro mandato, não tenham participado de todas as agendas.

Como nova-iorquino que se mudou para a Flórida, o republicano ainda não indicou para qual dos finalistas está torcendo.

Mas, em entrevista coletiva na Casa Branca nesta terça-feira, Trump deu a entender que está inclinado a torcer pelos Chiefs, que lutam pelo inédito tricampeonato da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

"Não quero dizer, mas há um certo quarterback que parece ser um bom vencedor", disse Trump.

A fala pode ter sido uma referência ao quarterback Patrick Mahomes, responsável por liderar a equipe de Kansas e considerado um jogador histórico, mesmo ainda estando em atividade.

Outro ponto que pode revelar a torcida de Trump, é uma postagem feita no final de semana das finais da conferência americana (AFC) e conferência nacional (NFC).

O Super Bowl é disputado entre os campeões de cada conferência, mas em suas redes sociais, o presidente parabenizou apenas os campeões da AFC.

"Parabéns ao Kansas City Chiefs", disse Trump. "Que GRANDE equipe, treinador, quarterback e praticamente tudo o mais, incluindo aqueles fantásticos FÃS, que votaram em mim em números recordes. Da mesma forma, parabéns ao Buffalo Bills [equipe vice campeã da AFC] por uma temporada tremenda. Eles ganharão muito no futuro!!!" completou.

Onde e quando será o Super Bowl 59?

A grande final da temporada 2024 da NFL acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025. O local escolhido para a 59ª edição (LIX) foi o Caesar Superdome, em New Orleans. Inaugurado em 1975, a casa dos Saints é um dos estádios mais icônicos do esporte e receberá sua oitava decisão — a última foi em 2013.

A partida envolvendo Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs contará com a transmissão a Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), DAZN e Disney + (no streaming).

