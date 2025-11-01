Doncic anota 44 pontos em triunfo dos Lakers sobre Grizzlies e iguala marca de Wilt Chamberlain

A- A+

4 de 27 arremessos de quadra, incluindo 6 de 15 tentativas da linha de três pontos, havia marcado 43 pontos na derrota dos Lakers para o Golden State Warriors, na noite de estreia da liga, e anotado 49 pontos contra o Minnesota Timberwolves na sequência.



Após três jogos na temporada, o esloveno tem uma média de 45,3 pontos por jogo. "Às vezes, não vou conseguir marcar tantos pontos, vai ser difícil (manter a média)", comentou Doncic. "Mas me sinto ótimo e, obviamente, depois de uma vitória, eu me sinto ainda melhor. Esse é o objetivo", acrescentou.



Além da impressionante marca de pontuação, o astro também pegou 12 rebotes e deu seis assistências no jogo de estreia das duas equipes na NBA Cup. Austin Reaves contribuiu com 21 pontos, enquanto LeBron James, machucado, não foi à quadra.



Do lado dos anfitriões Grizzlies, que foram para o intervalo com uma vantagem de 69 a 55, Jock Landale e Jaylen Wells marcaram 16 pontos cada, um a mais que Jaren Jackson Jr. Ja Morant errou 11 de 14 arremessos e fez apenas oito pontos, além de sete assistências.



Em Inglewood, na Califórnia, Kawhi Leonard converteu uma cesta no estouro do cronômetro e, com um total de 34 pontos, liderou o Los Angeles Clippers na difícil vitória por 126 a 124 sobre o New Orleans Pelicans, na noite de sexta-feira, no primeiro jogo da fase de grupos da NBA Cup.





Leonard fingiu um arremesso para enganar Jeremiah Fears e, em seguida, converteu uma cesta de dois pontos para garantir o triunfo da equipe da casa, depois de Zion Williamson igualar o placar a 9s6 do fim da partida, convertendo dois lances livres.



James Harden contribuiu com um "double-double" para os Clippers, com 24 pontos e 14 assistências, enquanto Derrick Jones Jr. marcou 16 e Ivica Zubac encerrou o duelo com 14 pontos e 11 rebotes.



Jordan Poole fez 30 pontos e Williamson terminou com 29 pontos para os Pelicans, que continuam sem vencer após cinco jogos - este é o pior início de temporada da franquia de New Orleans desde a sequência de oito derrotas consecutivas no começo da campanha de 2016/17.



Confira os resultados dos jogos da NBA desta sexta-feira:



Indiana Pacers 108 x 128 Atlanta Hawks



Philadelphia 76ers 108 x 109 Boston Celtics



Cleveland Cavaliers 101 x 112 Toronto Raptors



Chicago Bulls 135 x 125 New York Knicks



Memphis Grizzlies 112 x 117 Los Angeles Lakers



Phoenix Suns 118 x 96 Utah Jazz



Portland Trail Blazers 109 x 107 Denver Nuggets



Los Angeles Clippers 126 x 124 New Orleans Pelicans



Confira os jogos da NBA deste sábado:



Milwaukee Bucks x Sacramento Kings



Charlotte Hornets x Minnesota Timberwolves



Indiana Pacers x Golden State Warriors



Washington Wizards x Orlando Magic



Boston Celtics x Houston Rockets



Dallas Mavericks x Detroit Pistons

