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Doncic assinala 42 pontos e comanda o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Miami Heat na NBA

Esloveno ainda contribuiu com 13 assistências

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Luka Doncic, dos LakersLuka Doncic, dos Lakers - Foto: Adam Pantozzi / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em um jogo marcado pelo confronto entre Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, o jogador esloveno viu a sua estrela brilhar na noite desta segunda-feira na NBA. Ele comandou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Miami Heat pelo placar de 138 a 117 e ainda estabeleceu um "double-double" ao marcar 42 pontos e dar 13 assistências.

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Doncic mostrou estar com a pontaria calibrada acertando seis cestas de três pontos e demonstrando sua habilidade de armação apenas uma noite depois de ter feito 45 pontos e 15 assistências na vitória sobre o Toronto.

Austin Reaves marcou 27 pontos e Walker Kessler contribuiu com 15 pontos e 15 rebotes para os Lakers. Los Angeles está com um recorde de seis vitórias e duas derrotas após a quarta atuação de Doncic com 40 pontos ou mais nos últimos cinco jogos, com uma média de 43,4 pontos por jogo nesse período.
 

Luka DoncicDoncic tem uma média de 43,4 pontos por jogo. Foto: Chris Gardner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Giannis Antetokounmpo fez 30 pontos, 12 rebotes e sete assistências pelo Heat, que iniciou uma sequência de cinco jogos fora de casa na Costa Oeste com sua quinta derrota em sete partidas, marcando o começo da temporada de estreia do astro grego em Miami.

DRAYMON GREEN É EXPULSO APÓS BRIGA
O destaque negativo da rodada desta segunda-feira foi Draymond Green. O jogador do Golden State Warriors foi expulso após se envolver em uma briga com Khaman Maluach e Dillon Brooks em jogo que sua equipe derrotou o Phoenix Suns pelo placar apertato de 116 a 113.

Draymond Green, do Golden State WarriorsDraymond Green, do Golden State Warriors. Foto: Noah Graham / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP



O lance que deu origem à confusão aconteceu no terceiro quarto do confronto. O ala-pivô dos Warriors jogou Maluach no chão após uma áspera discussão. Bastante alterado, ele ainda agarrou Dillon Brooks pela camisa aumentando o clima de tensão na quadra

Após a confusão, e os ânimos serenados entre os atletas, o lance foi revisado pela arbitragem e Green recebeu duas faltas técnicas (sendo expulso automaticamente). Brooks também foi punido com uma infração técnica.

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