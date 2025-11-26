Doncic e LeBron lideram Lakers na vitória sobre Clippers e garantem vaga do grupo na NBA Cup

A- A+

Uma atuação magistral de Luka Doncic, combinada com a experiência de LeBron James, deram ao Los Angeles Lakers uma vitória incontestável sobre o Los Angeles Clippers na noite desta terça-feira (25) pelo placar de 135 a 118, em partida realizada na Cripto.com Arena. O resultado positivo garantiu ainda a classificação do Grupo B da Conferência Oeste da NBA Cup.

Sob o apoio de sua torcida, o esloveno esteve iluminado em quadra. Marcou 43 pontos, deu 13 assistências e pegou ainda nove rebotes. LeBron James completou essa dobradinha vitoriosa adicionando 25 pontos na construção do marcador.

Doncic igualou sua melhor marca na temporada com 32 pontos no primeiro tempo, chegando à sua 51ª partida com 40 pontos na carreira. Ele ficou perto de seu décimo "triple-double" de 40 pontos. De quebra, sua equipe assegurou a terceira vitória consecutiva na NBA CUP.

James, um veterano de 40 anos, também mostrou mais do seu melhor basquete na terceira partida de sua inédita 23ª temporada na NBA Ele marcou 16 pontos no segundo tempo, enquanto os Lakers abriam vantagem gradualmente.

Pelo lado dos Clippers, James Harden continuou sua sequência artilheira com 29 pontos e também nove assistências. Kawhi Leonard assinalou 19 pontos em sua segunda partida desde que retornou de uma ausência de 10 duelos por lesão.

O primeiro encontro da temporada entre os rivais da cidade ficou tenso a pouco mais de três minutos do fim, quando o armador dos Clippers, Kris Dunn, foi expulso por derrubar Doncic com um golpe pelas costas. O esloveno confrontou Dunn e o clima esquentou de vez.

"Estava esperando um rebote e levei uma pancada nas costas. Não tenho medo de ninguém e não vou deixar passar. É disso que trata o jogo. Às vezes o jogo fica físico, tem muita provocação, mas eu vivo para isso", afirmou Doncic.

A rodada desta terça-feira apresentou mais duas partidas. O Orlando Magic superou o Philadelphia 76ers por 144 a 103 mesmo jogando na Xfinity Mobile Arena, casa do adversário. Já o Washington Wizards encerrou uma sequência de 14 derrotas com o triunfo de 132 a 114 sobre o Atlanta Hawks na Capital One Arena.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Washington Wizards 132 x 113 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 103 x 144 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 135 x 118 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Boston Celtics x Detroit Pistons

Charlotte Hornets x New York Knicks

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Phoenix Suns

