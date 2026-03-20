Doncic faz 60 pontos em triunfo dos Lakers; Spurs vencem os Suns e garantem vaga nos playoff

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Luka Doncic continua em ritmo avassalador. Apenas 24 horas depois de assinalar 40 pontos diante do Houston Rockets, o jogador esloveno voltou a deixar em quadra sua vocação artilheira na noite desta quinta-feira, pela temporada regular da NBA. O armador liderou o Los Angeles Lakers na vitória de 134 a 126 sobre o Miami Heat e anotou 60 pontos com uma atuação espetacular.





Embalada na competição, a franquia da Califórnia chegou a sua oitava vitória consecutiva e numa posição bastante confortável no que diz respeito à classificação. Com 45 triunfos e 25 derrotas, os Lakers aparecem na terceira colocação da Conferência Oeste.



Na partida, Doncic converteu 18 de 30 arremessos de quadra, nove de 17 bolas de três pontos e acertou ainda 15 lances livres de 19 tentativas. Além da altíssima pontuação, ele ainda pegou sete rebotes e deu três assistências.



Quem também se destacou nesta noite foi seu companheiro LeBron James. O astro de 41 anos cravou um "triple-double" ao fazer 19 pontos, pegar 15 rebotes e dar dez assistências e foi um coadjuvante de luxo na partida realizada no Kaseya Center, em Miami.



SPURS GARANTEM VAGA NOS PLAYOFFS

Com uma grande dose de emoção, o San Antonio Spurs confirmou presença nos playoffs da NBA após um jejum de seis temporadas, ao derrotar na noite desta quinta-feira, o Phoenix Suns pelo placar de 101 a 100.



Victor Wembanyama foi o herói da noite ao converter a cesta decisiva no estouro do cronômetro em confronto disputado no Frost Bank Center. O ala-pivô francês coroou a sua atuação (anotou 34 pontos e pegou 12 rebotes) definindo o placar restando 1,1 segundo para o fim.



Com o resultado, a franquia do Texas figura na segunda posição do lado Oeste, com 52 vitórias e 18 derrotas e está atrás somente do também classificado Oklahoma City Thunder.



CONFIRA OS DUELOS DA NOITE DESTA QUINTA-FEIRA PELA NBA

Charlotte Hornets 130 x 111 Orlando Magic

Washington Wizards 95 x 117 Detroit Pistons

Miami Heat 126 x 134 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 110 x 115 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 105 x 99 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 101 x 100 Phoenix Suns

Utah Jazz 128 x 96 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 118 x 139 Philadelphia 76ers



ACOMPANHE OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

Brooklyn Nets x New York Knicks

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Toronto Raptors

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