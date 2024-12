A- A+

BASQUETE Astro do Dallas Mavericks, Doncic fica fora das quadras por 1 mês após lesão na panturrilha Jogador submetido a uma ressonância magnética e deve ser reavaliado pelos médicos no início de fevereiro

Estrela do Dallas Mavericks, o esloveno Luka Doncic ficará cerca de um mês afastado das quadras da NBA por causa de uma lesão na panturrilha sofrida na derrota para Minnesota Timberwolves na rodada do dia de Natal. Ele foi submetido a uma ressonância magnética e deve ser reavaliado pelos médicos no início de fevereiro.

Com isso, o ala-armador deve ser alijado da disputa por prêmios individuais da NBA, como MVP (jogador mais valioso) da temporada Doncic já havia perdido oito jogos e sentiu a panturrilha quando tentava uma jogada ofensiva no final do segundo quarto da derrota por 105 a 99 para os Timberwolves na quarta-feira.

O jogador de 25 anos deixou a quadra e deve perder 17 partidas até sua reavaliação médica, começando na noite de sexta-feira contra o Phoenix Suns. Uma ausência de 25 jogos superaria o máximo de 15 partidas permitidas para os jogadores permanecerem elegíveis para os prêmios individuais.

O maior número de jogos que Doncic perdeu em uma temporada foi de 17 em 2021/2022. A atual lesão aconteceu no segundo jogo de Doncic após se recuperar de uma contusão no calcanhar esquerdo, que o fez perder dois jogos. Nesta temporada, o esloveno tem medida de 28,1 pontos, 8,3 rebotes e 7,8 assistências por jogo.

Atual campeão do Oeste, os Mavericks estão em quarto lugar na Conferência. Sem Doncic, o time acumula 6 vitórias em 8 jogos. Uma das razões para o Dallas não sentir tanto a ausência de sua estrela é o desempenho de Kyrie Irving, que tem média de 24 pontos por jogo na temporada.

Além disso, o Dallas contratou o tetracampeão da NBA Klay Thompson, do Golden State Warriors, cujos arremessos de 3 pontos tornam mais fácil a sobrevivência sem Doncic.



