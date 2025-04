Doncic comanda e Lakers derrubam líder Thunder na NBA fora de casa

A- A+

Ainda em busca da confirmação da vaga nos playoffs da NBA, o Los Angeles Lakers mostrou força na noite deste domingo (6) ao derrubar, fora de casa, o Oklahoma City Thunder, por 126 a 99. Luka Doncic comandou os visitantes na vitória sobre o líder da Conferência Oeste e dono da melhor campanha do campeonato até agora.



Os Lakers já estão garantidos no chamado pós-temporada da competição. Mas ainda não asseguraram o lugar nos playoffs - podem disputar o play-in, a repescagem para o mata-mata da NBA -, apesar de ocuparem o terceiro lugar da equilibrada Conferência Oeste. Para efeito de comparação, o lado Leste já definiu todos os seus classificados tanto para os playoffs quanto para o play-in.



Cada vez mais decisivo, Doncic comandou a equipe da Califórnia com seus 30 pontos. O astro foi o cestinha da partida. Austin Reaves anotou 20 enquanto LeBron James contribuiu com 19 pontos e sete assistências. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander registrou 26 pontos e Jalen Williams marcou 16.





A 52ª vitória dos Rockets foi obtida também neste domingo, sobre o Golden State Warriors, por 106 a 96, na casa do adversário. O resultado, que acabou com uma série de cinco triunfos consecutivos dos Warriors, contou com um "double-double" de Alperen Sengun, autor de 19 pontos e 14 rebotes. Dillon Brooks registrou 24 pontos.

