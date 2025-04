Doncic brilha e comanda Lakers em vitória sobre os Timberwolves nos playoffs da NBA

A- A+

Luka Doncic comandou o Los Angeles Lakers na primeira vitória da equipe nestes playoffs da NBA. Em casa, a equipe californiana bateu o Minnesota Timberwolves por 94 a 85, na noite desta terça-feira (22), com direito a lances geniais protagonizadas pelo astro esloveno do time anfitrião.



O triunfo empatou por 1 a 1 a série melhor de sete jogos, pela primeira rodada (equivalente às quartas de final), dos playoffs da Conferência Oeste. O vencedor do confronto vai enfrentar na semifinal o vitorioso do duelo entre o Houston Rockets e o Golden State Warriors.



Na Crypto.com Arena, Doncic foi o cestinha e grande nome da partida. Quase chegou a um "triple-double", com seus 31 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Ao longo de 42 minutos em quadra, o astro deu passes e assistências estilosos, arrasou a marcação de Rudy Gobert e ainda brincou com os adversários.

Step back.

Pump fake.

Ball fake.

Fadeaway.



LUKA PULLING OUT ALL THE TRICKS pic.twitter.com/dzL504PLCK — NBA (@NBA) April 23, 2025





Em outro confronto da noite pela Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder confirmou o favoritismo e abriu 2 a 0 na série contra o Memphis Grizzlies. Em casa, venceu por 118 a 99. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do confronto, com 27 pontos. Pelos Grizzlies, Jaren Jackson Jr. foi o principal jogador, com 26 pontos.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER NO LOOK PASS



PQP pic.twitter.com/mR95wwmClv — Oklahoma City Brasil (@oklahoma_br) April 23, 2025

Pascal Siakam with a huge three pic.twitter.com/aTrL2dWMBj — Indiana Pacers (@Pacers) April 23, 2025

