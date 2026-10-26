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BASQUETE Doncic marca 52 pontos e mantém Lakers invictos na NBA; 76ers perdem a primeira Adversário da noite, Utah Jazz liderou quase todo primeiro tempo e chegou a abrir 18 pontos de vantagem, com Lauri Markkanen tendo ótima atuação; mas time de Los Angeles reagiu

Luka Doncic marcou 52 pontos em uma grande atuação, e o Los Angeles Lakers manteve o início perfeito na era pós-LeBron James com uma vitória por 132 a 123 sobre o Utah Jazz neste domingo. Agora, como a superestrela indiscutível dos Lakers desde que James partiu para a Filadélfia, Doncic também contribuiu com 10 assistências e oito rebotes em uma atuação magistral, com oito cestas de três pontos e dois roubos de bola.

Doncic contou com o apoio de Austin Reaves, que marcou 29 pontos, e os visitantes abriram uma vantagem decisiva nos últimos quatro minutos de um jogo em que estiveram em desvantagem durante longos períodos.

"É uma das melhores sensações: no final do jogo, apertado, acertar aquelas cestas de três pontos", disse Doncic. "Jogamos o basquete que sabemos jogar. Estamos aprendendo a lição [...] não podemos mais começar jogos assim."

Foi a primeira partida de 50 pontos de um jogador da NBA nesta temporada. O armador esloveno Doncic foi o cestinha da liga na temporada passada. Depois de conquistar vitórias tranquilas na estreia contra o Golden State Warriors e o rival da cidade, o Clippers, os Lakers superaram sua primeira adversidade real da temporada em Salt Lake City.

Luka Doncic, armador esloveno. Foto: Melissa Majchrzak / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Utah liderou quase todo o primeiro tempo, chegando a abrir 18 pontos de vantagem, com o finlandês Lauri Markkanen em uma atuação brilhante. Mas os Lakers reagiram. Uma cesta de três pontos de Doncic a poucos segundos do fim do segundo quarto deu a Los Angeles uma pequena vantagem no intervalo.

O Jazz havia voltado à liderança faltando pouco mais de quatro minutos para o fim, quando outra cesta de três pontos de Doncic empatou o jogo em 116 a 116. A partir daí, Doncic e Reaves foram implacáveis, superando a pontuação de todo o ataque do Jazz no último quarto, e os Lakers, com sua nova formação, alcançaram um início perfeito de 3 a 0.

"Temos um grupo unido. Acho que todos os recém-chegados se sentem muito bem-vindos aqui. É isso que queremos", disse Doncic.

Luka Doncic, armador esloveno. Foto: Melissa Majchrzak / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Enquanto isso, o Philadelphia 76ers de James, que havia vencido todos os três jogos de abertura, perdeu por 106 a 93 para o Detroit Pistons. Detroit, que liderou a Conferência Leste na temporada passada, esteve na frente do placar do início ao fim, abrindo 21 pontos de vantagem no segundo quarto.



Tyrese Maxey fez o possível para levar os Sixers de volta ao jogo com 18 pontos no último quarto, mas os Pistons resistiram à pressão e também chegaram a 3-0.

"Estamos mantendo a calma. Não estamos nos precipitando", disse Cade Cunningham, cestinha do Detroit com 26 pontos.

LeBron James durante partida contra o Detroit. Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

"Me sinto mal"

Em outro jogo, o New York Knicks sofreu sua terceira derrota consecutiva, perdendo por 111 a 102 para o Orlando Magic, apesar dos 28 pontos de Jalen Brunson. É o pior início de temporada para um time campeão da NBA desde o Dallas Mavericks em 2011.

"A realidade é que sofrer 40 pontos no último quarto é demais... Quando você não está com uma boa pontaria, como nós estamos, precisa encontrar outras maneiras de vencer a partida", disse o técnico do Knicks, Mike Brown.

Mike Brown, técnico dos Knicks. Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Franz Wagner marcou 21 pontos apenas no último quarto, garantindo a primeira vitória do Orlando na temporada. O atual MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander, foi o cestinha com 34 pontos na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Clippers por 108 a 101. Mas a vitória foi ofuscada pela lesão de Jalen Williams, que fraturou o tornozelo ao tentar uma cesta e precisou ser retirado da quadra de maca.

"Sinto muito por ele [...]. Precisamos manter a situação sob controle até que ele volte", disse Gilgeous-Alexander, que parecia estar em lágrimas após o incidente. "São situações difíceis, cara. Não estamos indo bem. Isso é complicado para os jogadores", acrescentou o técnico do Thunder, Mark Daigneault.



Já Anthony Edwards marcou 26 pontos, a maior pontuação da partida, enquanto o Minnesota Timberwolves garantiu a terceira vitória consecutiva sem dificuldades, por 117 a 94, sobre o Toronto Raptors.

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