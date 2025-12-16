A- A+

Premiação Donnarumma supera Alisson e é eleito o melhor goleiro no Fifa The Best 2025 Italiano coroa ano que incluiu a primeira Champions do PSG e ótimo início na Premier League

Gianluigi Donnarumma, atual camisa 25 do Manchester City, foi eleito o melhor goleiro do mundo no prêmio The Best da FIFA, divulgado nesta terça-feira.

O italiano superou concorrentes de peso como Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern de Munique), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milão) e Wojciech Szczesny (Barcelona).

A escolha foi feita por um júri internacional composto por técnicos e capitães de seleções, jornalistas e torcedores que votaram no site da FIFA.

Os indicados haviam sido definidos previamente por um painel de especialistas. O período de avaliação compreendeu 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025.

O prêmio consagra uma temporada considerada uma das melhores da carreira do goleiro. Antes de se transferir para o City, Donnarumma foi peça fundamental na campanha do PSG, conquistando a tríplice coroa nacional — Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França.

Ele também brilhou na Liga dos Campeões, competição que o clube parisiense venceu pela primeira vez em sua história.

— É uma grande honra ganhar este prestigioso prêmio e agradeço a todos que votaram em mim — disse Donnarumma.

O italiano teve atuações decisivas durante todo o mata-mata e não sofreu gols na final, quando o PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0.

Donnarumma ainda ajudou a equipe de Luis Enrique a chegar à final do Mundial de Clubes da FIFA de 2025, consolidando sua última temporada em Paris como a mais vitoriosa de sua passagem pelo clube.

Contratado pelo Manchester City no verão europeu, Donnarumma manteve o alto nível. O goleiro se tornou uma das referências defensivas da equipe de Pep Guardiola, contribuindo para que o City alcançasse o segundo lugar da Premier League ao fim do período avaliado e avançasse com força na Liga dos Campeões.

