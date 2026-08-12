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BASQUETE Dono de recorde na NBA, Russell Westbrook se aposenta depois de 18 temporadas Anúncio foi feito por meio de vídeo narrador pelo vencedor do Oscar Michael B. Jordan

Russell Westbrook anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira, pondo fim a uma carreira de 18 temporadas na NBA. O agora ex-armador se despede das quadras aos 37 anos e dono do recorde de triple-double (quando um jogador termina uma partida com dois dígitos em três estatísticas diferentes) da história da liga: 209.

Ao invés de convocar uma coletiva de imprensa, Westbrook optou por anunciar a aposentadoria em suas redes sociais. Mas com estilo. Ele publicou um vídeo intitulado "O museu das respostas não ditas", narrado pelo astro de Hollywood Michael B. Jordan, ganhador do Oscar de melhor ator este ano por seu trabalho em Pecadores.

Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.



You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

"Às vezes você nem percebe que já assistiu ao fim. Você tinha que estar lá. E agora acabou", escreveu na legenda da publicação.

Em 18 temporadas, Westbrook somou 27.176 pontos, 10.351 assistências e 9.025 rebotes. É o segundo da história a passar de 25 mil pontos e 10 mil assistências (ao lado de LeBron james). É ainda o primeiro armador a superar os 9 mil rebotes. Ele foi eleito o MVP da temporada 2017 e coleciona nove convocações para o All-Star.

Pela seleção dos Estados Unidos, fez parte de duas grandes conquistas. O armador estava no time que venceu o Mundial de Basquete de 2010, na Turquia; e foi medalhista de ouro nos Jogos de Londres, em 2012.





Westbrook disputou a última temporada pelo Sacramento Kings. Nesta mesma terça, a imprensa americana chegou a publicar que a franquia estudava renovar seu contrato. Mas o próprio tratou de pôr um fim às especulações com o anúncio da aposentadoria.

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