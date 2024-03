A- A+

Prisão Dono do Angers, time da segunda divisão francesa, é condenado por agressão sexual a seis funcionária Saïd Chabane renunciou a presidência da equipe em 2023, após escândalo vir à tona

O ex-presidente e dono do Angers, clube da segunda divisão francesa de futebol, Saïd Chabane foi condenado a dois anos de prisão, com mais um de suspensão, por abusar sexualmente de seis funcionárias do clube. Segundo o jornal francês Le Monde, os advogados apelarão da condenação.

Chabane, de 59 anos, foi julgado nesta sexta-feira no oeste da França por agressão sexual “cometida por uma pessoa que abusou da autoridade que lhe foi conferida pela sua posição”, descreveu o periódico. Ele negou as acusações e ainda recebeu “o benefício da dúvida” relativo a um sétimo caso.

Os promotores solicitaram três anos de prisão, sendo um deles suspenso, descrevendo o comportamento do ex-presidente como “inaceitável”. Ex-funcionárias do Angers e de uma empresa de frios de Chabane contaram ao tribunal como foram submetidas a abraços forçados e toques nas nádegas e no peito.

A primeira denúncia contra ele foi apresentada em janeiro de 2020, por uma funcionária do clube, após voltar de uma viagem de negócios a Madrid semanas antes. Seis outras apresentaram queixas de 2014 a 2019.

Chabane também será julgado em outro caso, a partir de segunda-feira, pelo exercício ilegal da atividade de agente desportivo e lavagem de dinheiro. Ele comprou o Angers em 2011, e renunciou o cargo de presidente em março de 2023 devido às denúncias.

Robinho e Daniel Alves também condenados por abusos sexuais

Nesta quarta, a Justiça de Barcelona aceitou o pedido de liberdade provisória do ex-jogador brasileiro Daniel Alves, condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. A condenação foi anunciada em em fevereiro, após um julgamento que durou três dias. O jogador apresentou quatro versões desde início do processo.

Daniel agrediu sexualmente uma mulher no banheiro de uma boate na Espanha no dia 31 de dezembro de 2022. Ele foi detido no dia 20 de janeiro de 2023 e levado à Penitenciária Brians II.

O ex-jogador Robinho foi preso nesta quinta-feira após o STj decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo. O crime contra uma mulher albanesa aconteceu na Itália, em 2013. Nove anos depois, a justiça do país europeu condenou Robinho em última instância.

Veja também

Tênis Sabalenka supera trauma e estreia com vitória em dia com chuva e atraso em Miami; Gauff arrasa