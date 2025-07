A- A+

FUTEBOL Dono do Birmingham, Brady detonou técnico Rooney e culpou jogadores "mimados" por rebaixamento Ex-atleta de futebol americano disse se preocupar com a ética de trabalho do treinador e apontou 'preguiça' dos atletas em declarações reveladas em nova série

Ícone da NFL, Tom Brady fez críticas à postura profissional de Wayne Rooney enquanto o ex-jogador britânico foi técnico do Birmingham City. Brady, que é sócio minoritário do clube, expressa as preocupações em um novo documentário da Amazon Prime, previsto para estrear nesta sexta-feira.

Durante a produção, o heptacampeão do Super Bowl comenta a colegas que está "um pouco preocupado com a ética de trabalho do nosso treinador".

— Não sei, não tenho um bom pressentimento quanto a isso — diz ele.

As declarações de Brady surgem após uma visita ao centro de treinamento do Birmingham, em novembro de 2023. No mesmo episódio, ele descreve os jogadores como "preguiçosos e mimados". Os diálogos entre o ex-quarterback e Rooney, registrados pelas câmeras, revelam momentos de evidente desconforto.





Em uma das conversas, o ex-atacante de Everton e Manchester United expõe ao dirigente algumas das dificuldades culturais que, segundo ele, impactavam o desempenho do time.

— A razão de estarmos na Championship, e não na Premier League, é o foco — disse Rooney. — Todos sabemos chutar uma bola, correr, passar... mas manter a concentração por 90 minutos é o diferencial.

Brady também analisou o turbulento primeiro ano da nova gestão.

— Recebemos conselhos para não fazer mudanças radicais de imediato, que havia tempo. E o que fizemos? Exatamente o contrário — comentou.

O rebaixamento ao fim da temporada 2023–24 marcou apenas a terceira vez na História em que o clube ficou de fora das duas divisões principais do futebol inglês. Brady responsabilizou o elenco pelos maus resultados:

— Trocamos o treinador, então o problema agora são os jogadores. O técnico não entra em campo para marcar gols — disse. — Eles eram preguiçosos, se achavam no direito de tudo... E quando se junta preguiça com arrogância, o fracasso é quase certo. Precisamos eliminar todos os que têm mentalidade perdedora. Este verão será de grandes mudanças.

De fato, o clube investiu 30 milhões de libras em reforços — um recorde na League One. No ano seguinte, a resposta veio: o Birmingham somou 111 pontos, estabelecendo um novo recorde de pontuação na Football League e garantindo o título da terceira divisão.

