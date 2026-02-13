A- A+

EUROPA Dono do Manchester United pede desculpas após falas anti-imigração: "Escolha de linguagem" Declarações de Sir Jim Ratcliffe foram criticadas pelo primeiro ministro britânico e repercutiram até no clube

Em comunicado divulgado na noite de quinta-feira, o co-proprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, pediu desculpas após comentários anti-imigração que repercutiram muito mal no Reino Unido e levaram até a posicionamento do clube. Depois de dizer que o Reino Unido teria sido "colonizado pelos imigrantes", Ratcliffe pediu desculpas a quem tenha ofendido com sua "escolha de linguagem".

"Peço desculpas por minha escolha de linguagem ter ofendido pessoas no Reino Unido e na Europa, além de ter gerado preocupação. Mas é importante abordar o assunto da imigração controlada e bem administrada que suporte o crescimento econômico", justificou o empresário.

Ratcliffe falou sobre o assunto em entrevista à emissora Sky Sports, na última quarta-feira. O empresário, que mora em Monaco, afirmou que o Reino Unido "não consegue ter uma economia (estável) com nove milhões de pessoas recebendo benefícios e com altos níveis de imigrantes chegando". Depois, ainda falou em "colonização".





— O Reino Unido foi colonizado. Está custando muito dinheiro. O Reino Unido foi colonizado pelos imigrantes.

A fala foi criticada por várias figuras importantes locais, incluindo o primeiro ministro britânico, Keir Starmer, que classificou os comentários do empresário como "ofensivas e erradas" e pediu uma retratação.

Em nota divulgada também na quinta-feira, o United não citou o nome do proprietário, mas reforçou o posicionamento como um clube "diverso" e "inclusivo".

"O Manchester United reflete a união e a resiliência de todas as comunidades às quais somos privilegiados de representar. Continuaremos a representar nosso povo, nossa cidade e nossos torcedores com propósito e orgulho", diz trecho do comunicado.

