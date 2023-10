A- A+

Futebol Internacional Dono do Napoli quer que Supercopa, prevista para Arábia Saudita, seja na Itália O time napolitano é um dos quatro participantes do torneio, que será disputado em janeiro de 2024, ao lado de Lazio, Inter de Milão e Fiorentina

O proprietário do Napoli, Aurelio de Laurentiis, manifestou, nesta terça-feira (10), seu desejo de que a Supercopa da Itália aconteça no país europeu e não na Arábia Saudita, após o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.

O time napolitano, atual detentor do 'Scudetto', é um dos quatro participantes do torneio, que será disputado em janeiro de 2024, ao lado de Lazio, Inter de Milão e Fiorentina.

"Vocês viram o que está acontecendo em Israel? Pode haver um bloqueio aéreo sobre essas regiões", declarou De Laurentiis, citado pela agência de notícias italiana ANSA, durante um debate organizado por uma universidade de Roma.

"Como você pode pensar em colocar 120 jogadores, que valem o que valem, em um avião? Tudo isso para ganhar mais alguns milhões? Vamos fazer isso no Estádio Olímpico", em Roma, acrescentou o dirigente.

A Supercopa da Itália, que será disputada entre os dias 21 e 25 de janeiro, terá nesta temporada os dois times que ocuparam as primeiras posições da última edição da Serie A (Napoli e Lazio) e os dois finalistas da última Copa da Itália (a campeã Inter e a Fiorentina).

No mesmo evento, De Laurentiis aumentou a pressão sobre Rudi García, atual técnico do Napoli.

"Com ele, estou passando por um momento ruim. Sou empresário, tenho o dever de me interessar pela minha empresa. Tomarei boas decisões na hora certa. Sempre é preciso tempo para refletir. Qualquer decisão precipitada é ruim", declarou.

Irregular neste início de temporada, o Napoli a 5ª posição do Campeonato Italiano com sete pontos de desvantagem para o líder Milan. No último fim de semana, a equipe foi derrotada em casa pela Fiorentina por 2 a 1.

