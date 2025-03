A- A+

FUTEBOL Dono do PSG admite erro ao montar time com estrelas, incluindo Mbappé e Neymar Nasser Al-Khelaifi valorizou o "novo PSG" formado por jovens jogadores e elegeu Luis Enrique, o melhor técnico do mundo

O Paris Saint-Germain vive um novo momento em sua história. Após montar um dos elencos mais estrelados dos últimos anos, com Mbappé, Neymar e Messi, o clube francês tem como característica principal a coletividade e a falta de grandes nomes no time. Em entrevista ao jornal alemão 'Bild', o presidente da equipe, Nasser Al-Khelaifi, falou sobre as mudanças implementadas e revelou ter errado no planejamento dos últimos anos.

Ele se referiu ao projeto lançado pelo PSG em 2011, visando o título da Liga dos Campeões em cinco anos. Foi a partir daí, que o clube focou em contratações baladas.

Na próxima quarta-feira, o PSG enfrenta o Liverpool pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Nasser Al-Khelaifi diz que chegou a temer uma eliminação precoce do time, mas destacou a força do elenco.





— Admito abertamente que o plano quinquenal foi um erro — disse Al-Khelaifi em entrevista a Welt am Sonntag e Bild ao lembrar do projeto lançado pelo PSG em 2011.

Al-Khelaifi também ressaltou que o clube não tem mais como principal objetivo vencer a Champions League em curto espaço de tempo.

— Aprendemos com nossos erros. Afinal, conseguimos chegar a três semifinais nos últimos cinco anos, incluindo uma final. Então sempre nos esforçamos ao máximo. Se me perguntam se nosso objetivo é ganhar a Liga dos Campeões, diria que não. Se me pergunta se queremos lutar em cada partida, sim. Jogar futebol de ataque, sim. Nos divertir, sim. Temos os jogadores para fazer isso, sim. Temos os jogadores para ganhar a Liga dos Campeões este ano, no próximo ou dentro de oito. Temos a base para construir um grande time para o futuro.

O mandatário do PSG também fez questão de exaltar o técnico Luis Enrique.

— Temos o melhor treinador do mundo, Luis Enrique, e os melhores jogadores do mundo este ano. Eles têm em média 19 ou 20 anos.

