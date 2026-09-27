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NFL Dono dos Cowboys, Jerry Jones distribui autógrafos a torcedores no Maracanã antes de jogo da NFL Equipe enfrenta o Baltimore Ravens às 17h25 deste domingo

Dono do Dallas Cowboys e uma das principais personalidades do esporte americano, Jerry Jones marca presença no Maracanã neste domingo.

A equipe enfrentar o Baltimore Ravens hoje no primeiro jogo da NFL na história do estádio.

Antes da bola ovar rolar, Jones apareceu na beira do gramado, tirou fotos e distribuiu autógrafos para torcedores, especialmente dos Cowboys.

A franquia do Texas é a equipe esportiva mais valiosa do mundo, avaliada em 13 bilhões de dólares (cerca de R$ 67,4 bilhões). Jones adquiriu os Cowboys na década de 1990.

Porém, apesar de ser uma das mais vencedoras da história da NFL, com cinco títulos do Super Bowl, e ter a maior torcida dos Estados Unidos, amarga um jejum que vem desde 1995.

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