Dono dos Cowboys, Jerry Jones distribui autógrafos a torcedores no Maracanã antes de jogo da NFL
Equipe enfrenta o Baltimore Ravens às 17h25 deste domingo
Dono do Dallas Cowboys e uma das principais personalidades do esporte americano, Jerry Jones marca presença no Maracanã neste domingo.
A equipe enfrentar o Baltimore Ravens hoje no primeiro jogo da NFL na história do estádio.
Antes da bola ovar rolar, Jones apareceu na beira do gramado, tirou fotos e distribuiu autógrafos para torcedores, especialmente dos Cowboys.
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A franquia do Texas é a equipe esportiva mais valiosa do mundo, avaliada em 13 bilhões de dólares (cerca de R$ 67,4 bilhões). Jones adquiriu os Cowboys na década de 1990.
Porém, apesar de ser uma das mais vencedoras da história da NFL, com cinco títulos do Super Bowl, e ter a maior torcida dos Estados Unidos, amarga um jejum que vem desde 1995.