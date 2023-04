Donos das melhores campanhas, Retrô e Sport fazem primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano

A- A+

Iniciado ainda na primeira semana de 2023, o Campeonato Pernambucano está chegando aos seus últimos momentos. Neste sábado (15), às 16h30, Retrô e Sport escrevem o penúltimo capítulo dessa história, na Arena de Pernambuco, pelo primeiro jogo da final do estadual. O confronto põe à prova as duas melhores campanhas do torneio.

Maior vencedor do Campeonato Pernambucano com 42 títulos, o Sport tem 77% de aproveitamento, venceu dez jogos e empatou outros três. Por outro lado, em busca primeira taça no futebol profissional, o Retrô chega na final vencendo 69% dos jogos do estadual. No retrospecto do time de Camaragibe, nove vitórias, três empates e uma derrota.

Retrô e Sport ainda registram um curto retrospecto, com apenas quatro partidas - duas vitórias rubro-negras, um empate e um triunfo da Fênix - . Essa será a primeira vez que se encontram numa decisão. Em mais de 100 anos de disputa do Campeonato Pernambucano, será apenas a 16ª vez que haverá uma final estadual entre um integrante do Trio de Ferro da Capital contra um representante de fora do grupo.

Capitão rubro-negro, Rafael Thyere esteve na última conquista do clube em 2019. Em 2023, o zagueiro poderá levantar as primeiras taças nesta função. Além do estadual, o Sport também está na final da Copa do Nordeste.

“É algo muito especial. Em 2019 pude ser campeão, sei o quanto isso representa para o clube, a festa que foi na Ilha do Retiro. Claro que isso fica guardado de lembrança. Espero repetir e devolver o que a torcida faz durante os jogos", disse o atleta.

Por outro lado, o Retrô vem apostando em nomes mais experientes para conquistar os objetivos do clube neste ano. Entre os nomes de destaque que chegaram em 2023, Jean, de 36 anos, é quatro vezes campeão brasileiro e acumula passagens por Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Ele comentou a expectativa para a final.



"Muito feliz de estar participando de mais uma decisão na minha carreira. Vai ser um jogo bem disputado, as duas melhores equipes que se mantiveram no topo. Não somente na classificação, mas também na maneira de jogar. Sempre muito agressivas e buscando o gol. Vai ser um jogo aberto, digno de uma grande final", afirmou Jean.

Na última quarta-feira, o Leão teve um duro desafio contra o Coritiba, fora de casa, pela Copa do Brasil e está numa intensa maratona de jogos decisivos por várias competições. Por outro lado, o Retrô teve a semana inteira para recuperar a equipe desde a semifinal diante do Salgueiro, no sábado passado.

A única derrota da Fênix no Campeonato Pernambucano em 2023 se deu justamente diante do Sport. O Retrô segurou o empate até aos 44 minutos da etapa final, quando Labandeira abriu o placar para o Leão. O time Rubro-negro ainda está sem perder no torneio e pode buscar o quinto título de maneira invicta na história da competição.



Ficha Técnica

Retrô

Jean; Israel, Guilherme Paraíba, Renan Dutra e João Victor; Jonas, Ratinho e Radsley; Gustavo Ermel, Wiliam e Giva.

Sport

Renan, Ewerthon (Eduardo), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Luciano Juba, Edinho e Vágner Love.

