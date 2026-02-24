A- A+

Automobilismo Doohan revela ameaças de morte durante passagem pela Alpine na Fórmula 1 Piloto australiano relatou ter recebido mensagens com conteúdo violento e intimidador durante a temporada 2025

O piloto australiano Jack Doohan afirmou que recebeu ameaças de morte durante sua breve passagem como titular da Alpine na temporada 2025 da Fórmula 1.

A revelação foi feita em depoimento incluído na nova temporada da série documental Drive to Survive, que retrata os bastidores da categoria.



Segundo Doohan, as ameaças ocorreram na semana do GP de Miami, etapa que marcou sua última participação como titular da equipe francesa.

O piloto relatou ter recebido mensagens com conteúdo violento e intimidador, em meio à pressão por resultados e à incerteza sobre sua permanência no cockpit.



"Recebi sérias ameaças de morte, dizendo que vão me matar aqui se eu não sair do carro. Recebi seis ou sete e-mails dizendo que, se eu ainda estivesse no carro em Miami, todos os meus membros seriam cortados", afirmou.



O australiano também descreveu um episódio em que precisou acionar as autoridades após perceber uma situação suspeita.

"Na quarta-feira, estava com a minha namorada e o meu treinador, e havia três homens armados à minha volta - tive de chamar a polícia para controlar a situação", completou.



Doohan chegou à Fórmula 1 após integrar o programa de desenvolvimento da Alpine e competir por duas temporadas na Fórmula 2. Ele estreou como titular no fim de 2024 e iniciou o campeonato seguinte sob forte pressão, diante da possibilidade de substituição caso os resultados não fossem satisfatórios.



Com um carro pouco competitivo e desempenho abaixo do esperado, o piloto enfrentou dificuldades para se firmar na equipe.

A Alpine optou por fazer mudanças em sua formação ao longo da temporada, encerrando a participação do australiano como titular para dar o lugar ao argentino Franco Colapinto.



A Fórmula 1 retorna entre os dias 5 e 8 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne, que abrirá oficialmente a temporada de 2026.

Veja também