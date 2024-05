Dorival Jr convoca a Seleção Brasileira para amistosos e Copa América; veja datas

A- A+

Nesta sexta-feira, Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, fará a convocação oficial para a Copa América, nos Estados Unidos. O Campeonato Brasileiro não será paralisado para a disputa da competição, o que vai trazer problemas para as equipes: o desfalque de jogadores importantes em várias rodadas do Brasileirão.

A Copa América será realizada entre os dias 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos, mas a preparação começará dias antes. De acordo com a CBF, os jogadores que atuam no futebol europeu que forem convocados, devem se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros começam a treinar na cidade da Flórida no dia 3 de junho, por conta dos amistosos de preparação para a competição contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente.

Ou seja, a convocação para os amistosos e Copa América vai desfalcar os clubes por cerca de nove rodadas do Campeonato Brasileiro, da 10ª rodada até a 18ª, considerando toda a duração da competição.

Por exemplo, o Flamengo, clube que deve ter jogadores convocados por Brasil, Uruguai e Chile, terá desfalques importantes em jogos contra Bahia (casa), Fluminense (neutro), Juventude (fora), Cruzeiro (casa), Atlético-MG (fora), Cuiabá (casa), Fortaleza (casa), Internacional (fora), Criciúma (casa).





O Palmeiras, outro clube que tem jogadores que devem ser convocados para a Copa América, terá desfalques em jogos contra Atlético-MG (fora), Red Bull Bragantino (casa), Juventude (casa), Fortaleza (fora), Corinthians (casa), Grêmio (fora), Bahia (casa), Atlético-GO (fora), Botafogo (fora), Cruzeiro (casa).

O Brasil está no Grupo D da Copa América, ao lado de Costa Rica, Colômbia e Paraguai. A seleção brasileira estreia na competição no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia, às 22h (horário de Brasília).

