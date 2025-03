A- A+

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta manhã,, os 23 jogadores que vão representar a seleção brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



A seleção tem a volta de Neymar, após quase um ano e meio sem vestir a Amarelinha.

Dorival Júnior - Foto: AFP

O maior artilheiro da história da seleção, de 33 anos, encabeça a lista de convocados de 23 jogadores anunciada pelo técnico Dorival Júnior no Rio de Janeiro para as partidas contra os colombianos no dia 20 de março, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, e contra os atuais campeões do mundo cinco dias depois, em Buenos Aires - o jogo contra a Argentina, dia 25, será às 21h.



"Ninguém precisa falar sobre o que Neymar representa. O momento que ele atravessa é um processo de recuperação. Entendemos, temos consciência disso", disse o treinador durante a entrevista coletiva.

"Mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como ele acabam por ser condição para superar todas as situações que surgem num jogo", acrescentou.

É a primeira vez que o nome de 'Ney' aparece entre os convocados desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu.

O camisa 10 sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco, que o mantiveram afastado por um ano e afetaram sua passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde disputou apenas sete partidas em 17 meses.

Em busca de recuperar a forma física e o ritmo dentro de campo, o atacante rescindiu contrato com o time saudita e voltou em janeiro ao Santos, clube que o revelou e de onde saiu em 2013 para jogar no Barcelona.

Acertar o rumo

Embora tenha tido um início de recuperação pouco brilhante, Neymar foi decisivo nos últimos quatro jogos do Peixe.

Ele marcou três gols, um deles olímpico, e deu três assistências para seus companheiros, que no domingo brigarão com o Corinthians do holandês Memphis Depay por uma vaga na final do Campeonato Paulista.

"Quero voltar para a Seleção Brasileira. Ainda tenho algo a conquistar (a Copa do Mundo). Tenho uma missão que, acredito, é a minha última e vou atrás dela de qualquer forma", disse durante sua apresentação como jogador do Santos.

Neymar vai liderar uma Seleção que, sem ele, teve uma jornada difícil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo que Estados Unidos, Canadá e México sediarão em meados do próximo ano.

O Brasil está na quinta posição no torneio que tem dez seleções, com 18 pontos em 12 jogos, uma posição indigna para sua história mas que, no entanto, lhe garante a classificação para o maior evento do futebol mundial faltando seis rodadas para o final da fase classificatória.

Depois de empatar em 1 a 1 nos dois últimos jogos, contra Venezuela e Uruguai, em novembro, a Seleção buscará reconquistar a vitória contra dois adversários muito difíceis: Colômbia (4ª colocada) e Argentina (1ª).

“Não vamos colocar expectativas muito altas (em Neymar), colocando nele toda a responsabilidade por esse retorno. Esperamos ter equilíbrio e consistência nesses dois jogos, que serão muito difíceis”, disse Dorival Júnior.



Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wesley (Flamengo) e Vanderson (Monaco)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Léo Ortiz (Flamengo) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Santos) e Joelinton (Newcastle)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Atque poderoso

Neymar comanda a lista de convocados ao lado de outros nomes de destaque, como os atacantes Vinícius Jr e Rodrygo, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.

A seleção canarinho terá mais uma vez a joia ofensiva do Palmeiras, Estêvão, de 17 anos, mas a outra grande novidade é a primeira convocação do lateral-direito do Flamengo, Wesley, de 21 anos, que tem brilhado ultimamente.

O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

Veja também